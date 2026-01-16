Banswara: शादी के बाद EX करने लगा डिमांड, अश्लील फोटो-वीडियो से करता था ब्लैकमेल, मना किया तो रिश्तेदारों को भेजी

इसे लेकर शिकायत पर पुलिस ने जोधपुर जिले के एक आरोपी को नामजद किया है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पीड़िता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि मई, 2025 में उसके पीहर के पड़ोसी युवक के साथ उसका संपर्क रहा। फिर दोस्ती हुई तो मिलने-मिलाने के दौर में उसने कुछ फोटो मोबाइल में लिए। बाद में उसका रवैया सही नहीं रहा तो संबंध टूट गया। फिर शादी हो गई तो वह गढ़ी क्षेत्र में ससुराल आ गई।