Banswara: शादी के बाद EX करने लगा डिमांड, अश्लील फोटो-वीडियो से करता था ब्लैकमेल, मना किया तो रिश्तेदारों को भेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Threat With Obscene Photo-Video: बांसवाड़ा जिले में ब्याही सागवाड़ा क्षेत्र की एक महिला से दोस्ती में दगाबाजी कर ब्लैकमेल करने की कोशिश विफल होने पर अश्लील फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है।
इसे लेकर शिकायत पर पुलिस ने जोधपुर जिले के एक आरोपी को नामजद किया है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पीड़िता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि मई, 2025 में उसके पीहर के पड़ोसी युवक के साथ उसका संपर्क रहा। फिर दोस्ती हुई तो मिलने-मिलाने के दौर में उसने कुछ फोटो मोबाइल में लिए। बाद में उसका रवैया सही नहीं रहा तो संबंध टूट गया। फिर शादी हो गई तो वह गढ़ी क्षेत्र में ससुराल आ गई।
उसके बाद से आरोपी ने पुराने संबंधों में धोखे से लिए फोटोज को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने कभी पचास हजार तो कभी दो लाख रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इनकार पर आरोपी ने हाल ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कुछ रिश्तेदारों में फोटो शेयर कर प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया।
मामले में कानूनी कार्रवाई के आग्रह पर यौन उत्पीड़न कर जबरन वसूली के प्रयास और आईटी एक्ट के अपराध में पुलिस ने केस दर्ज किया। अनुसंधान अधिकारी सीआई तेजसिंह सांदू ने बताया कि आरोपी जोधपुर जिले के फलौदी इलाके का है। उसकी तलाश शुरू की गई है।
