खुशखबरी… राजस्थान में कल से ‘गांव चलो अभियान,’ बांसवाड़ा जिले में 2000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे सरकारी पट्टे

सभी शिविर पंचायत मुख्यालय पर संचालित किए जाएंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों के लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद सीईओ गोपाललाल स्वर्णकार ने बताया कि अभियान में 1544 परिवारों को प्रोपर्टी पार्शियल पट्टे दिए जाएंगे। जबकि अक्टूबर माह में 2012 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। संबंधित जमीन का एक नंबर सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। भविष्य में इस नंबर से ही खरीदना-बेचना, लोन आदि हो सकेंगे। यह यूनिक नंबर होता है। इसे बदलना संभव नहीं है।