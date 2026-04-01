Rajasthan: सरकारी स्कूल का शिक्षक बना ‘गैंगस्टर’, 2 व्यापारियों से मांगी 1 करोड़ 40 लाख की फिरौती

योजना के तहत आरोपी पहले बांसवाड़ा के एक फार्महाउस पहुंचा। वहां चौकीदार से गाय लेने के बहाने उसके मालिक के बारे में जानकारी ली। चौकीदार से उसे पता चला कि मालिक सोना-चांदी का व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर है। इसी तरह उसने दूसरे व्यापारी की जानकारी भी जुटाई। आरोपी ने फिरौती की रकम लेने के लिए भोयन घाटी की पहाड़ियों और पानी की टंकी रोड के सुनसान मार्ग को चुना, ताकि वह आसानी से रकम लेकर फरार हो सके। हालांकि पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली।