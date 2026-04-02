माही नदी में दर्दनाक हादसा : मछली पकड़ने गए तीन दोस्तों की नाव पलटी, 18 साल का युवक लापता

पुलिस के अनुसार बिलड़िया गांव निवासी 18 वर्षीय प्रकाश पुत्र विक्रम निनामा अपने दो दोस्तों राजू (21) और महेश (19) के साथ मछली पकड़ने के लिए माही नदी में गया था। तीनों युवक गेमन पुल के पास नाव लेकर नदी में उतरे थे। इसी दौरान नाव में भारी जाल और अधिक वजन होने के कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया और नाव बीच नदी में ही पलट गई। नाव पलटते ही तीनों युवक नदी में गिर गए।