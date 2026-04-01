MP Rajkumar Roat : अमित शाह की ‘नक्सली’ वाली टिप्पणी से आहत राजस्थान के सांसद, ‘पलटवार’ में ये क्या कह डाला? 

सोमवार को सदन में अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर चर्चा के दौरान राजकुमार रोत की ओर इशारा करते हुए कहा था कि राजकुमार रोत जैसे युवा सांसद भी वोट के लालच में कांग्रेस की उस पुरानी 'विकास विरोधी थ्योरी' का समर्थन कर रहे हैं, जिसने 60 सालों तक आदिवासियों को अंधेरे में रखा। शाह ने दावा किया था कि आदिवासियों का असली विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में ही संभव हुआ है।