31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

‘अमराराम जी जिसका महिमामंडन कर रहे हैं, वो…’, अमित शाह ने राजस्थान सांसद का नाम लेकर ये क्या कहा? देखें VIDEO

संसद के निचले सदन में पारा उस वक्त गरमा गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर सीकर से माकपा (CPI-M) सांसद अमराराम पर निशाना साधा। वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा के दौरान शाह ने जेएनयू (JNU) के एक पुराने और विवादित घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अमराराम के 'महिमामंडन' पर कड़ा ऐतराज जताया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 31, 2026

amit shah amraram

amit shah amraram

संसद की लोकसभा में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक चर्चा के दौरान सीकर सांसद और वरिष्ठ किसान नेता अमराराम का नाम लेकर उन पर तीखा हमला बोला। शाह ने साल 2010 की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को याद दिलाते हुए पूछा कि क्या वामपंथी विचारधारा के लोग देशविरोधी कृत्यों का समर्थन करते हैं? गृह मंत्री शाह ने ये बातें बजट सत्र के नियम 193 के तहत 'वामपंथी उग्रवाद के खात्मे' से जुड़ी चर्चा का जवाब देते हुए कीं।

76 जवानों की शहादत और जेएनयू का वो 'जश्न'

अमित शाह ने तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक साथ 76 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, तब जेएनयू में इसका जश्न मनाया गया था। शाह ने अमराराम की ओर इशारा करते हुए कहा,
"उसी जेएनयू में एक उत्सव मनाया गया। वहाँ ऐसा नृत्य किया गया, जिसमें 76 पुलिसकर्मियों की मौत पर जश्न मनाया गया और नृत्य के दौरान जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर उसे पैरों तले रौंदा गया। आखिर अमराराम जी जैसे लोग किसका महिमामंडन कर रहे हैं?"

VIDEO में देखें गृह मंत्री का वक्तव्य

VIDEO में देखें क्या कहा था सांसद अमराराम ने?

सीकर की राजनीति में 'दिल्ली' वाला धमाका

अमराराम राजस्थान के शेखावाटी अंचल के एक कद्दावर नेता हैं और पहली बार संसद पहुँचे हैं। उनके भाषण में जेएनयू की तारीफ और वामपंथी विचारधारा के पक्ष में दी गई दलीलों पर अमित शाह ने 'काउंटर अटैक' किया। शाह का यह बयान राजस्थान की स्थानीय राजनीति, विशेषकर सीकर और झुंझुनूं में बड़े ध्रुवीकरण का संकेत दे रहा है।

विचारधारा की जंग: राष्ट्रवाद बनाम वामपंथ

सदन में शाह ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार उग्रवाद और इसे वैचारिक समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त है। उन्होंने अमराराम से सीधे सवाल किया कि तिरंगे के अपमान और जवानों की मौत पर नाचने वाली मानसिकता का समर्थन करना क्या उचित है? इधर गृह मंत्री के इस ताज़ा वक्तव्य पर सांसद अमराराम की प्रतिक्रिया आना बाक़ी है।

राजस्थान के शेखावाटी में सियासी उबाल

शेखावाटी का क्षेत्र वीरों और फौजियों की धरती माना जाता है। ऐसे में जवानों की शहादत पर जश्न मनाने वाले जेएनयू के किस्से को अमराराम से जोड़ना, उनकी राजनीतिक छवि के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

संसद में गूँजा 'देशद्रोही नृत्य' का मुद्दा

शाह ने सदन को याद दिलाया कि 2010 की वह घटना देश के इतिहास पर एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि आज जब देश उग्रवाद से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, तब जिम्मेदार सांसदों को ऐसी संस्थाओं या विचारधाराओं का महिमामंडन करने से बचना चाहिए जो देश की अखंडता के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : ‘PM मोदी ने सराहा, पर BJP ने बजट रोका’, आखिर अशोक गहलोत का क्या है ये नया ‘इंतज़ारशास्त्र’ आरोप?
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘अमराराम जी जिसका महिमामंडन कर रहे हैं, वो…’, अमित शाह ने राजस्थान सांसद का नाम लेकर ये क्या कहा? देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों के जेब पर भारी; नया कवर लगाकर बेच रहे पुरानी किताबें

जयपुर

वैरामुथु को ज्ञानपीठ: तमिल साहित्य का स्वर्णिम क्षण

ओपिनियन

त्योहारों की एकता: गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

ओपिनियन

देशभर में संस्थानों के डेटा पर साइबर ठगों की नजर, राजस्थान पुलिस ने जारी किया अलर्ट

जयपुर

RBSE 12th Arts Result 2026: कला वर्ग में राजसमंद ने मारी बाजी, जयपुर टॉप-10 की सूची से बाहर

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने जारी किया रिजल्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.