‘अमराराम जी जिसका महिमामंडन कर रहे हैं, वो…’, अमित शाह ने राजस्थान सांसद का नाम लेकर ये क्या कहा? देखें VIDEO

अमित शाह ने तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक साथ 76 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, तब जेएनयू में इसका जश्न मनाया गया था। शाह ने अमराराम की ओर इशारा करते हुए कहा,

"उसी जेएनयू में एक उत्सव मनाया गया। वहाँ ऐसा नृत्य किया गया, जिसमें 76 पुलिसकर्मियों की मौत पर जश्न मनाया गया और नृत्य के दौरान जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर उसे पैरों तले रौंदा गया। आखिर अमराराम जी जैसे लोग किसका महिमामंडन कर रहे हैं?"