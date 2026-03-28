Rajasthan : एनएचआरसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हिरासत में बंदियों की मौतों के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर

लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के हवाले से पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 25-26 में 15 मार्च तक पूरे देश में पुलिस हिरासत में 170 कैदियों की मौतें हुईं। पहले स्थान पर बिहार में 19, दूसरे पर राजस्थान 18 एवं तीसरे स्थान पर उत्तरप्रदेश में 15 कैदियों की मौत पुलिस हिरासत में हुई। राजस्थान में हुई मौतों में वे भी शामिल हैं, जो विचाराधीन थे या पुलिस जांच चल रही थी।