Rajasthan Tourism: माही बांध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा, ‘100 द्वीप’ होंगे नए आकर्षण

राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि माही बांध का विकास संतुलित, पर्यावरण-अनुकूल और राजस्व संवर्धन से हो पाएगा । आने वाले समय में एक ऐसा मॉडल विकसित होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और जल संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। यह कोशिश माही क्षेत्र को नई पहचान देगा ।