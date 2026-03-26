26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Pensioner Protest : बांसवाड़ा जिले में पेंशनरों का वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Pensioner Protest : बांसवाड़ा में वित्त मंत्रालय की ओर से पेंशनरों के विरुद्ध जारी वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर जिलेभर के पेंशनरों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 26, 2026

Rajasthan Pensioner Protest Banswara district Massive protests against Pensioners Validity Act 2025 Memorandum submitted

बांसवाड़ा. रैली निकालने के बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते पेंशनर। फोटो पत्रिका

Rajasthan Pensioner Protest : बांसवाड़ा. वित्त मंत्रालय की ओर से पेंशनरों के विरुद्ध जारी वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर शहर सहित जिलेभर के पेंशनरों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने काली पट्टी बांध कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। अधिनियम के विरोध में पेंशनर पेंशन भवन में सुबह साढ़े दस बजे एकत्रित हुए।

इस दौरान जिला पुलिस कल्याण संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहनसिंह चन्द्रावत, शांतिलाल चौबीसा, मोहनलाल पण्ड्या, निर्भयसिंह आदि की मौजूदगी में शामिल हुई। इसके बाद पेंशनर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जगदीशचन्द्र भावसार, राजेन्द्र अधिकारी, गोपालकृष्ण जोशी, नरहरिकांत भट्ट, मदनमोहन भट्ट, अरविंद चौबीसा, नानुराम वैष्णव आदि शामिल हुए।

पेंशनर्स के विरुद्ध जारी वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग

बागीदौरा। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को पेंशनरों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुनील कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वित्त मंत्रालय द्वारा पेंशनर्स के विरुद्ध जारी वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की गई।

ज्ञापन से पूर्व पेंशन भवन बागीदौरा में सभा आयोजित की गई, जिसे सचिव कांतिलाल शर्मा ने संबोधित किया। ज्ञापन देने में उपशाखा अध्यक्ष कचरूलाल पाटीदार, केशव पाटीदार, गेबीलाल पाटीदार, रमेश व्यास, रमणलाल पाटीदार सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आभार अश्विनी कुमार प्रणामी ने व्यक्त किया।

गढ़ी : पेंशनर्स ने अधिनियम को काला कानून बताया

गढ़ी। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा गढ़ी और सरेडी बड़ी के संयुक्त तत्वावधान में पेंशनरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर गढ़ी उपखण्ड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम गढ़ी नायब तहसीलदार मणिलाल पाटीदार को ज्ञापन दिया। पेंशनरों ने नारेबाजी करते हुए अधिनियम को काला कानून बताया।

ज्ञापन देने में गढ़ी उप शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवतीलाल बुनकर, सचिव पवन शाह, सहायक सचिव गलजी पाटीदार, संरक्षक इच्छाशंकर द्विवेदी, महिपाल भाटिया, सूर्यसिंह चौहान, गेफरलाल द्विवेदी, जयप्रकाश भट्ट, सरेडी बड़ी उप शाखा अध्यक्ष प्रवीण व्यास,गजानन जोशी, मनोहर पाठक, प्रभाशंकर, हरीश एन पाठक सहित दोनों उप शाखाओं के पेंशनर्स मौजूद रहे।

तलवाड़ा : काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

तलवाड़ा। राजस्थान पेंशनर समाज तहसील उप शाखा तलवाड़ा के सभा भवन में आयोजित बैठक के बाद पेंशनर्स ने रैली निकाली। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। बाद में विकास अधिकारी मनोज दोसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन विनोद जोशी ने किया। संचालन विष्णु कुमार रावल ने किया तथा आभार अनारेंग पाटीदार ने व्यक्त किया।

गनोड़ा : यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के है विरुद्ध

गनोड़ा। पेंशनरों ने प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अधिनियम को वापस लेने की मांग की। पेंशनरों ने इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के आह्वान पर 25 मार्च 2026 को काला दिवस मनाया गया। इस दौरान हरिश्चंद्र पांड्या सहित कई पेंशनर्स उपस्थित रहे और राहत की मांग की।

कुशलगढ़ : तो आंदोलन और तेज होगा

कुशलगढ़। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा कुशलगढ़ ने अखिल भारतीय पेंशनर महासंघ के आह्वान पर बुधवार को काला दिवस मनाया। समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान के नेतृत्व में पेंशनरों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में संरक्षक अनिल सेठ, कन्हैयालाल बसेर, हरेंद्र पाठक, आनंदीलाल बसेर, मुकेश एम. शाह, प्रदीप महोदया सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : ईरान इजराइल युद्ध के बीच राजस्थान के लिए अच्छी खबर, रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 पर आया नया अपडेट
जयपुर
Good news for Rajasthan amid Iran-Israel war Pachpadra Refinery and Jaipur Metro Phase-2 New update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 02:13 pm

Published on:

26 Mar 2026 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Pensioner Protest : बांसवाड़ा जिले में पेंशनरों का वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara News: बोतल-कैम्परों में पानी की तरह भरकर ले गए पेट्रोल, पंप एसोसिएशन ने कहा-अफवाह पर नहीं दें ध्यान

Banswara petrol pump news, rumor petrol diesel, fuel shortage news Rajasthan, petrol pump crowd news, बांसवाड़ा पेट्रोल पंप भीड़, Banswara News,
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: हादसे में में चाचा-भतीजे की मौत; आधे घंटे तक गाड़ी में फंसे, मदद के लिए पुकारते रहे

banswara accident
बांसवाड़ा

Rajasthan Tourism: माही बांध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा, ‘100 द्वीप’ होंगे नए आकर्षण

mahi dam
बांसवाड़ा

RBSE 10th Result : राजस्थान का 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी, अब एक क्लिक में घर बैठे जान लेंगे परिणाम, पहले होता था घंटों अखबार का इंतजार

Rajasthan 10th Board Result Today You will know result sitting at home with just one click Earlier we used to wait for hours for newspaper
बांसवाड़ा

Banswara News : कृषि विभाग ने ग्राम पंचायत और तहसीलों से मंगवाए गेहूं के सैंपल, आज होगी बैठक, जानें क्या है मामला?

Rajasthan Agriculture Department has ordered wheat samples from Gram Panchayats and Tehsils There will be a meeting today know what is matter
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.