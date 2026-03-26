Rajasthan Pensioner Protest : बांसवाड़ा जिले में पेंशनरों का वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

कुशलगढ़। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा कुशलगढ़ ने अखिल भारतीय पेंशनर महासंघ के आह्वान पर बुधवार को काला दिवस मनाया। समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान के नेतृत्व में पेंशनरों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में संरक्षक अनिल सेठ, कन्हैयालाल बसेर, हरेंद्र पाठक, आनंदीलाल बसेर, मुकेश एम. शाह, प्रदीप महोदया सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।