PM Modi Banswara Visit: राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी, 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर/बांसवाड़ा। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा (नापला) आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे।
इसमें ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, तकनीक और रोजगार व अन्य शामिल हैं। सबसे प्रमुख घोषणा बांसवाड़ा जिले में माही परमाणु बिजलीघर की है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 15 जिलों में लागू होने वाली 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ रुपए है। 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
केन्द्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का यह प्रदेश का सोलहवां दौरा है। बांसवाड़ा से पीएम मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। इसमें से एक लाख 8 हजार करोड़ रुपए राजस्थान से जुड़ी परियोजनाएं है। शेष परियोजनाएं मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की है। पीएम कार्यक्रम के अंत में कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
इस अवसर पर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 5778 पशु परिचरों, 4197 कनिष्ठ सहायकों, 1800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापकों, अन्य पदों एवं अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।