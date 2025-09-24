PM Modi Banswara Visit: राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी, 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

केन्द्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का यह प्रदेश का सोलहवां दौरा है। बांसवाड़ा से पीएम मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। इसमें से एक लाख 8 हजार करोड़ रुपए राजस्थान से जुड़ी परियोजनाएं है। शेष परियोजनाएं मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की है। पीएम कार्यक्रम के अंत में कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।