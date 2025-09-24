Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit: राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी, 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

केन्द्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का यह प्रदेश का सोलहवां दौरा है। बांसवाड़ा से पीएम मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे।

बांसवाड़ा

Rakesh Mishra

Sep 24, 2025

pm modi
Play video
पीएम नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर/बांसवाड़ा। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा (नापला) आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे।

इसमें ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, तकनीक और रोजगार व अन्य शामिल हैं। सबसे प्रमुख घोषणा बांसवाड़ा जिले में माही परमाणु बिजलीघर की है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 15 जिलों में लागू होने वाली 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ रुपए है। 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का यह प्रदेश का सोलहवां दौरा है। बांसवाड़ा से पीएम मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। इसमें से एक लाख 8 हजार करोड़ रुपए राजस्थान से जुड़ी परियोजनाएं है। शेष परियोजनाएं मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की है। पीएम कार्यक्रम के अंत में कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Madan Dilawar: शिक्षकों को मदन दिलावर की चेतावनी, कहा- 80 में से 20 नम्बर आएं तो सोच लेना, जोधपुर रहना है या फलोदी जाना है
जोधपुर
Madan Dilawar

पीएम 2 वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

इस अवसर पर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

15 हजार युवाओं को प्रदान किए जाएंगे नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 5778 पशु परिचरों, 4197 कनिष्ठ सहायकों, 1800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापकों, अन्य पदों एवं अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: समाज में ऐसे भी लोग… प्रोफेसर रीना जमा कराती हैं विद्यार्थियों की फीस, गोद लिए छह सरकारी स्कूल
अजमेर
Professor Reena vyas Mishra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Modi Banswara Visit: राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी, 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.