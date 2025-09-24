Rajasthan: समाज में ऐसे भी लोग… प्रोफेसर रीना जमा कराती हैं विद्यार्थियों की फीस, गोद लिए छह सरकारी स्कूल

रीना व्यास के दादा पंडित रामकिशोर व्यास पूर्व मंत्री के अलावा पुड्डूचेरी के उप राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने भी 60 और 70 के दशक में राजस्थान में बालिका और महिला शिक्षा को बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। दादा से प्रेरणा लेकर रीना भी बालिकाओं के संरक्षण और महिला शिक्षा की पक्षधर हैं। उनकी पहल से कई छात्राएं सरकारी और प्राइवेट नौकरी कर रही हैं।