PM मोदी का राजस्थान दौरा, 20 सितंबर को न्यूक्लियर पावर प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन; जानें क्या होगा फायदा

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस दौरे का फोकस आदिवासी समुदाय पर होगा। क्योंकि आगामी पंचातयती राज चुनावों और BAP पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा।
हालांकि, इस दौरे को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन राजस्थान बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास भी कर सकते हैं, जो क्षेत्र के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस संभावित दौरे की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मना रही है। इस दौरान विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और गरीबों को भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बताते चलें कि पीएम मोदी का संभावित दौरा इसी पखवाड़े का हिस्सा हो सकता है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और आदिवासी समुदाय के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। राठौड़ ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत नशा मुक्ति अभियान, मेडिकल कैंप और दिव्यांगों को उपकरण वितरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे।
राजस्थान में आदिवासी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी इसे अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी का यह दौरा आदिवासी बहुल क्षेत्र, खासकर बांसवाड़ा या इसके आसपास के इलाके में हो सकता है। इस दौरे को लेकर बीजेपी की रणनीति आगामी चुनावों में आदिवासी वोटों को साधने की है।
दूसरी ओर, कांग्रेस भी इस समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में पीएम का दौरा दोनों पार्टियों के बीच चुनावी जंग को और रोचक बना सकता है।
इस दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास हो सकता है। यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) के संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम (अश्विनी) द्वारा विकसित की जा रही है। परियोजना में 2800 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इस साइट के लिए अपनी सहमति दे दी है, और वर्तमान में परियोजना-पूर्व गतिविधियां चल रही हैं। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान देगी।
मदन राठौड़ ने बताया कि सेवा पखवाड़ा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। राजस्थान में सभी जिलों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति अभियान, और मेडिकल कैंप जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा, प्रेरणादायक महापुरुषों के स्मारकों की सफाई और दिव्यांगों को उपकरण वितरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे। यह पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन को आदर्श तरीके से मनाने का प्रयास है, जिसमें सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी।