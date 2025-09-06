PM मोदी का राजस्थान दौरा, 20 सितंबर को न्यूक्लियर पावर प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन; जानें क्या होगा फायदा

मदन राठौड़ ने बताया कि सेवा पखवाड़ा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। राजस्थान में सभी जिलों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति अभियान, और मेडिकल कैंप जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा, प्रेरणादायक महापुरुषों के स्मारकों की सफाई और दिव्यांगों को उपकरण वितरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे। यह पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन को आदर्श तरीके से मनाने का प्रयास है, जिसमें सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी।