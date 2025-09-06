Bisalpur Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, सीजन में पहली बार खोले बीसलपुर बांध के इतने गेट

जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 6 बजे से बीसलपुर बांध के गेट संख्या 7, 8, 9, 18, 11, 12, 13 और 14 को खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। गेट संख्या 7 और 14 को एक एक मीटर खोला गया है। वहीं, गेट संख्या 8, 9, 12 और 13 को दो-दो मीटर तक खोला गया है। इसी तरह गेट संख्या 10 और 11 को तीन-तीन मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।