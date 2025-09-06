Bisalpur Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, सीजन में पहली बार खोले बीसलपुर बांध के इतने गेट

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान है। प्रदेशभर में भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर है। वहीं, राजधानी जयपुर सहित तीन जिलों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर में भी पानी की आवक जारी है।
बीसलपुर बांध के इस मानसून सीजन में पहली बार आठ गेट खोले गए हैं। बांध से 96 हजार 160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं, त्रिवेणी नदी पूरे वेग पर बह रही है। जिसके चलते बांध में लगातार पानी आ रहा है। बांध ओवरफ्लो होने के चलते 44 दिन से लगातार बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 6 बजे से बीसलपुर बांध के गेट संख्या 7, 8, 9, 18, 11, 12, 13 और 14 को खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। गेट संख्या 7 और 14 को एक एक मीटर खोला गया है। वहीं, गेट संख्या 8, 9, 12 और 13 को दो-दो मीटर तक खोला गया है। इसी तरह गेट संख्या 10 और 11 को तीन-तीन मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।
बता दें कि बीसलपुर बांध 24 जुलाई से लबालब है। पिछले 43 दिन से बांध से पानी की निकासी जारी है। इस मानसून में बांध से पिछले साल के मुकाबले अब तक 43 दिन में 60 टीएमसी पानी पानी बह गया है। पिछले साल मानसून में बांध भरा था, तब 31 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी।
जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के अनुसार जिस तरह से बांध में पानी की आवक हो रही है। उस हिसाब से 15 दिन तक भी निकासी बंद होने की संभावना नहीं है।