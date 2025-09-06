Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, सीजन में पहली बार खोले बीसलपुर बांध के इतने गेट

Monsoon 2025: राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते इस मानसून सीजन में पहली बार बीसलपुर बांध के आठ गेट खोले गए हैं।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 06, 2025

Bisalpur-Dam-2
Play video
बीसलपुर बांध के आठ गेट खोले। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान है। प्रदेशभर में भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर है। वहीं, राजधानी जयपुर सहित तीन जिलों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर में भी पानी की आवक जारी है।

बीसलपुर बांध के इस मानसून सीजन में पहली बार आठ गेट खोले गए हैं। बांध से 96 हजार 160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं, त्रिवेणी नदी पूरे वेग पर बह रही है। जिसके चलते बांध में लगातार पानी आ रहा है। बांध ओवरफ्लो होने के चलते 44 दिन से लगातार बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

IMD Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
IMD-Red-Alert-1

जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 6 बजे से बीसलपुर बांध के गेट संख्या 7, 8, 9, 18, 11, 12, 13 और 14 को खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। गेट संख्या 7 और 14 को एक एक मीटर खोला गया है। वहीं, गेट संख्या 8, 9, 12 और 13 को दो-दो मीटर तक खोला गया है। इसी तरह गेट संख्या 10 और 11 को तीन-तीन मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

43 दिन में 61 टीएमसी पानी बहा

बता दें कि बीसलपुर बांध 24 जुलाई से लबालब है। पिछले 43 दिन से बांध से पानी की निकासी जारी है। इस मानसून में बांध से पिछले साल के मुकाबले अब तक 43 दिन में 60 टीएमसी पानी पानी बह गया है। पिछले साल मानसून में बांध भरा था, तब 31 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी।

15 दिन तक बांध से पानी निकासी की संभावना

जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के अनुसार जिस तरह से बांध में पानी की आवक हो रही है। उस हिसाब से 15 दिन तक भी निकासी बंद होने की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में रामगढ़ बांध पर दो ड्रोन से फिर करवाई कृत्रिम बरसात, 30 मिनट हुई हल्की बारिश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, सीजन में पहली बार खोले बीसलपुर बांध के इतने गेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट