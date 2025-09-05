जयपुर में रामगढ़ बांध पर दो ड्रोन से फिर करवाई कृत्रिम बरसात, 30 मिनट हुई हल्की बारिश

एक्सल-1 इंक के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशंस अधिकारी शशांक तामन ने बताया कि रामगढ़ बांध क्षेत्र में दो क्लाउड सीडिंग उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित की गई ताकि उथले बादलों का अध्ययन किया जा सके। उड़ानों से पहले करीब 960 मीटर ऊंचाई पर पतले और उथले बादल देखे गए। सीमित मोटाई होने से सीडिंग के लिए सही माना गया। इसके बाद दो ड्रोन की पहली उड़ान सुबह 7.30 बजे शुरू हुई। ड्रोन करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, जो क्लाउड बेस से 40 मीटर ऊपर थे।