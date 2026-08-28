पीएम पोषण योजना के प्रभावी संचालन, स्वच्छता, पोषण वाटिका और कुपोषण प्रबंधन पर दिया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण दल में दिनेश नागरवाल, संजय राव, शैलेश पालीवाल एवं वीणा अहारी शामिल रहे।



दोवड़ा @ पत्रिका. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोवड़ा ब्लॉक में पीएम पोषण (एमडीएम) प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। शिक्षा विभाग एवं सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस, टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीपक शाह एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फुल शंकर त्रिवेदी के निर्देशन में कमलेश पाटीदार का सहयोग रहा। ब्लॉक परियोजना अधिकारी संजय राव ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एमडीएम प्रभारियों की क्षमता को मजबूत करना तथा विद्यालयों में पीएम पोषण योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को लेकर व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को निर्धारित मीनू एवं पोषण मानकों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने, एमडीएम प्रभारी की दैनिक जिम्मेदारियों, खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण तथा आपूर्ति व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण दल में दिनेश नागरवाल, संजय राव, शैलेश पालीवाल एवं वीणा अहारी शामिल रहे।