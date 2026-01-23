राजस्थान के इन तीन जिलों के संविदाकर्मी 18 साल से काट रहे सरकार के चक्कर, अन्य जिलों में मिल चुकी है पक्की नौकरी

उल्लेखनीय है कि सरकार के नए नियमों के बाद, जहां प्रदेश के अन्य जिलों में संविदाकर्मी साल 2022 में स्थायी हो चुके हैं। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जिले के संविदाकर्मी आज भी अस्थायी ही हैं। उन्हें सरकार के स्थायीकरण को लेकर बनाए गए नियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तत्कालीन अफसरों की लापरवाही और नियमों की उलझन ने इन्हें उस लाभ से दूर कर दिया, जो प्रदेश के अन्य जिलों के संविदाकर्मियों को 2022 में मिल चुका है।