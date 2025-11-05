राम कथा: 11 लाख 11 हजार 111 रुपए में तय हुए मुख्य यजमान, 11,000 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी

राम कथा के आयोजन के दौरान 9 दिनों तक महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए गांव के कई भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 9 दिनों तक भजन, कीर्तन और महाप्रसाद के लिए गांव के नाथूलाल कटारा, सतीश पण्डया, नरेंद्र कांत शास्त्री और भद्रशील पण्डया का सहयोग रहेगा। धनपाल कलाल, विजेंद्र कलाल, राजेंद्र कलाल, रमेश कलाल और विनोद कलाल का सर्व समाज ने अभिनंदन किया।