राम कथा: 11 लाख 11 हजार 111 रुपए में तय हुए मुख्य यजमान, 11,000 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी

बांसवाड़ा। गनोड़ा कस्बे में 25 दिसंबर से राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान परिसर में होगी। इस कथा का आयोजन गनोड़ा के सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है और इसमें प्रख्यात कथा वाचक खड़गदा निवासी कमलेश भाई शास्त्री राम कथा का वाचन करेंगे।
इस भव्य राम कथा के आयोजन के लिए गनोड़ा के समाजजन काफी समय से मुख्य यजमान का चुनाव कर रहे थे। अंत में, आखो पानजी का गड़ा और आसोडा के कलाल समाज ने स्वेच्छा से मुख्य यजमान बनने की सहमति दी।
इस परिवार के द्वारा राम कथा के आयोजन में 11 लाख 11 हजार 111 रुपए का योगदान दिया जाएगा। राम कथा के लिए 35 गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें सभी समाजों से इस आयोजन में भाग लेने की अपील की गई। राम कथा के पहले दिन विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 11,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी।
राम कथा के आयोजन के दौरान 9 दिनों तक महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए गांव के कई भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 9 दिनों तक भजन, कीर्तन और महाप्रसाद के लिए गांव के नाथूलाल कटारा, सतीश पण्डया, नरेंद्र कांत शास्त्री और भद्रशील पण्डया का सहयोग रहेगा। धनपाल कलाल, विजेंद्र कलाल, राजेंद्र कलाल, रमेश कलाल और विनोद कलाल का सर्व समाज ने अभिनंदन किया।
