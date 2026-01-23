कांच की बोतल फोड़ गले पर रख बदमाश बोलाः ‘चेन, अंगुठियां और मोबाइल भी चुपचाप दे, नहीं तो अभी जान से मार देंगे’

नवागांव (बांसवाड़ा)। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर ठोस इंतजाम नहीं होने से घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला सदर थाना परिक्षेत्र के नवागांव के निकट स्थित प्रसिद्ध पर्यटक व धार्मिक स्थल केबी हिल में देखने को मिला, जहां मंदिर दर्शन और पहाड़ी पर घूमने आए दो युवकों के साथ जान से मारने की धमीक देते लूटपाट की गई।