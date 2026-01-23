कांच की बोतल फोड़ गले पर रख बदमाश बोलाः ‘चेन, अंगुठियां और मोबाइल भी चुपचाप दे, नहीं तो अभी जान से मार देंगे’

फोटो पत्रिका
नवागांव (बांसवाड़ा)। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर ठोस इंतजाम नहीं होने से घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला सदर थाना परिक्षेत्र के नवागांव के निकट स्थित प्रसिद्ध पर्यटक व धार्मिक स्थल केबी हिल में देखने को मिला, जहां मंदिर दर्शन और पहाड़ी पर घूमने आए दो युवकों के साथ जान से मारने की धमीक देते लूटपाट की गई।
भीमपुर क्षेत्र के नागलसेल निवासी उपवन पंचाल ने बताया कि वह अपने भांजे कार्तिक पंचाल के साथ बाइक से केबी हिल स्थित कलेटिया भैरव मंदिर दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद दोनों पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे। बदमाशों ने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क बांधा था।
कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने एक बोतल उठाई और उसे फोड़ते हुए टूटी बोतल उनके गले पर रखकर जान से मारने की धमकी दी और गले में पहनी चांदी की चेन, दोनों हाथों की चांदी की अंगुठियां, मोबाइल फोन, ईयर बड्स निकलवा लिए। भांजे कार्तिक का जैकेट उतरवाकर फरार हो गए।
घटना की सूचना नवागांव के ग्रामीणों को दी गई, जिस पर ग्रामीणों ने सदर थाने को फोन कर पुलिस को बुलाया गया। सूचना पर लीमधान चौकी प्रभारी केशवलाल जाप्ता पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद नवागांव व आसपास के गांवों से 8 से 10 युवा केबी हिल पहुंचे और आक्रोश जताया।
ग्रामीणों ने बताया कि केबी हिल न केवल एक प्रमुख पर्यटक स्थल है बल्कि धार्मिक महत्व भी रखता है। क्षेत्र सुनसान रहने के कारण समाजकंटकों का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन वारदात हो रही हैं। इससे अद्धालु और पर्यटक आने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और समाजकंटकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित उपवन पंचाल ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग