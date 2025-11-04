एक साथ जली परिवार की 4 चिताएं, पति-पत्नी और बेटों के शव देख बेसुध हो गए लोग

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया, 'ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार का ड्राइवर कुछ कर ही न पाया। टक्कर के वक्त धमाका-सा हुआ, मानो कोई बम फटा हो। आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक लोग दौड़ पड़े।' हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में तड़प-तड़पकर दम तोड़ा। घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला।