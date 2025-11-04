मौसम ने ली फिर करवट, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

आकाश में चमकती बिजली, PC- IANS
नोएडा : यूपी में मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को मौसम विभाग ने यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार से पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ सकता है। इससे पांच नवंबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबार होने की वजह से उत्तराखंड से सटे इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है।
हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 4 और 5 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तूफान आने की संभावना है।
मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में 4 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बरसात और बिजली चमकने की संभावना है। 5 और 6 नवंबर को कोंकण और गोवा में तथा 4-7 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने के साथ तूफान की संभावना है।
दक्षिण भारत के कई इलाकों में 4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ 30-40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने का अनुमान है।
दिल्ली में आंशिक रूप से 4 नवंबर को पूरा दिन आसमान साफ रहेगा। वहीं शाम को धुंध और कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के साथ सतही हवा प्रमुख रूप से चलने की संभावना है। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।
5 नवंबर को धुंध के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 से 31°C और 16 से 18°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3°C तक अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। दोपहर में हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।
भारत मौसम विभाग ने 4 से 8 नवंबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग