मौसम ने ली फिर करवट, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

दिल्ली में आंशिक रूप से 4 नवंबर को पूरा दिन आसमान साफ रहेगा। वहीं शाम को धुंध और कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के साथ सतही हवा प्रमुख रूप से चलने की संभावना है। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।