Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

मौसम ने ली फिर करवट, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Weather Forecast : देश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने की वजह से यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 04, 2025

आकाश में चमकती बिजली, PC- IANS

नोएडा : यूपी में मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को मौसम विभाग ने यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

कैसा रहेगा यूपी का मौसम

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार से पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ सकता है। इससे पांच नवंबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबार होने की वजह से उत्तराखंड से सटे इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है।

उत्तराखंड का मौसम, जानें कब होगी बारिश

हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है।

जानें पूर्वोत्तर भारत का कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 4 और 5 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तूफान आने की संभावना है।

मध्य भारत और पश्चिम भारत का मौसम

मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में 4 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बरसात और बिजली चमकने की संभावना है। 5 और 6 नवंबर को कोंकण और गोवा में तथा 4-7 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने के साथ तूफान की संभावना है।

जानें कैसा रहेगा दक्षिण भारत का मौसम

दक्षिण भारत के कई इलाकों में 4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ 30-40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने का अनुमान है।

जानें कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

दिल्ली में आंशिक रूप से 4 नवंबर को पूरा दिन आसमान साफ रहेगा। वहीं शाम को धुंध और कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के साथ सतही हवा प्रमुख रूप से चलने की संभावना है। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

5 नवंबर को धुंध के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 से 31°C और 16 से 18°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3°C तक अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। दोपहर में हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 4 से 8 नवंबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी
नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 04:13 pm

Published on:

04 Nov 2025 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मौसम ने ली फिर करवट, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

नोएडा

बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

नोएडा

गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

नाबालिग किशोरी (फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब)
नोएडा

पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

crime news friends brutally murdered man police arrested two suspects in noida up
नोएडा

02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

बारिश के बीच गुजरती युवतियां।
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.