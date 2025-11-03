Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सेप्टिक टैंक की पट्टियां टूट गईं। पट्टियां टूटने से एक युवक उसमें गिर गया। पास ही खड़ा छोटा भाई उसे बचाने के लिए टैंक में कूद गया। दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 03, 2025

Symbolic Image, PC-IANS

नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चोटपुर कॉलोनी में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां घर के सेप्टिक टैंक में गिरने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय चंद्रभान और 26 वर्षीय राजू के रूप में हुई है। दोनों भाई मूलरूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और फिलहाल चोटपुर कॉलोनी में स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे। दोनों खोड़ा क्षेत्र में कारपेंटर (बढ़ई) का काम करते थे।

जहरीली गैस से घुटा दम

घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब घर में बने सेप्टिक टैंक की पटिया अचानक टूट गई और चंद्रभान टैंक के अंदर गिर गया। बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई राजू बिना कुछ सोचे-समझे नीचे उतर गया, लेकिन सेप्टिक टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस और दम घुटने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल पाया।

पड़ोसी का भी घुटने लगा दम

इस दौरान पड़ोसी हेमंत पुत्र प्रेम सिंह, जो कि मूलरूप से ग्राम फूटरी कलां, थाना अहमदगढ़, जनपद बुलंदशहर के निवासी हैं, दोनों भाइयों को बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन दम घुटने के कारण वह नीचे नहीं जा सका और अचेत होकर गिर पड़ा।

फर्श काटकर दोनों भाइयों को निकाला गया

सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-63 की पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया और कटर की मदद से फर्श काटकर दोनों भाइयों को बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, पड़ोसी हेमंत को भी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

ये भी पढ़ें

स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आने के लिए देते हैं विवादित बयान, इससे देश को नुकसान : उमा भारती
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

नोएडा

गाजियाबाद की नाबालिग किशोरी का भड़काऊ बयान, हिंदू रक्षा दल कर चुकी है पिटाई

नाबालिग किशोरी (फोटो सोर्स- 'X' गाजियाबाद वीडियो ग्रैब)
नोएडा

पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

crime news friends brutally murdered man police arrested two suspects in noida up
नोएडा

02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

बारिश के बीच गुजरती युवतियां।
नोएडा

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Weather
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.