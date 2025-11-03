बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चोटपुर कॉलोनी में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां घर के सेप्टिक टैंक में गिरने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय चंद्रभान और 26 वर्षीय राजू के रूप में हुई है। दोनों भाई मूलरूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और फिलहाल चोटपुर कॉलोनी में स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे। दोनों खोड़ा क्षेत्र में कारपेंटर (बढ़ई) का काम करते थे।