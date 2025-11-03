बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

Symbolic Image, PC-IANS
नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चोटपुर कॉलोनी में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां घर के सेप्टिक टैंक में गिरने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय चंद्रभान और 26 वर्षीय राजू के रूप में हुई है। दोनों भाई मूलरूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और फिलहाल चोटपुर कॉलोनी में स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे। दोनों खोड़ा क्षेत्र में कारपेंटर (बढ़ई) का काम करते थे।
घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब घर में बने सेप्टिक टैंक की पटिया अचानक टूट गई और चंद्रभान टैंक के अंदर गिर गया। बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई राजू बिना कुछ सोचे-समझे नीचे उतर गया, लेकिन सेप्टिक टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस और दम घुटने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल पाया।
इस दौरान पड़ोसी हेमंत पुत्र प्रेम सिंह, जो कि मूलरूप से ग्राम फूटरी कलां, थाना अहमदगढ़, जनपद बुलंदशहर के निवासी हैं, दोनों भाइयों को बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन दम घुटने के कारण वह नीचे नहीं जा सका और अचेत होकर गिर पड़ा।
सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-63 की पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया और कटर की मदद से फर्श काटकर दोनों भाइयों को बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
वहीं, पड़ोसी हेमंत को भी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
