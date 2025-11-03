Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आने के लिए देते हैं विवादित बयान, इससे देश को नुकसान : उमा भारती

उमा भारती ने स्वामी प्रसाद के 'जय श्री राम' का नारा अब अराजकता फैलाने का लाइसेंस बन गया है। इस पर पलटवार किया है। उमा भारती का कहना है कि ऐसे बयान वह सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 03, 2025

उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया बयान, PC- IANS

प्रयागराज : मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 'अपनी जनता पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'जय श्री राम' का नारा अब अराजकता फैलाने का लाइसेंस बन गया है। उमा भारती ने कहा कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए बयान देते हैं।

IANS से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो अपने को चर्चाओं में लाने के लिए यह काम करते हैं। वो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हैं। वो अपने आप को खबर में लाने के लिए बात करते हैं और इससे वो देश का बहुत नुकसान करते हैं।

5 नवंबर को सामूहिक गंगा स्नान

उमा भारती ने 'गंगा स्वच्छता श्रद्धा संकल्प अभियान' को लेकर कहा कि संगम तट पर पूरे देश के कुछ सीमित संख्या में लोग आएंगे। 5 नवंबर को सामूहिक रूप से गंगा स्नान होगा, फिर उन 50 करोड़ श्रद्धालुओं से अपील करेंगे जो यहां महाकुंभ में स्नान करने आए और खुद को पवित्र करके गए, वो भी बड़ी तपस्या से यहां तक पहुंचे। अब उनको अपील करेंगे कि आप भी अपने-अपने राज्य की तरफ से समूह बनाकर कभी आइए और गंगोत्री से गंगा सागर तक जहां गंगा आपके राज्य के नजदीक पड़े, वहां आएं और एक दिन की स्वच्छता का ऋण चुकाकर जाइए।

महिला क्रिकट टीम को दी बधाई

महिला क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत पर उमा भारती ने कहा कि हमें और हमारे देशवासियों को अपनी बेटियों पर गर्व है। यह कहना गलत है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रह सकती हैं। महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। महिलाएं ही सृष्टि का पालन-पोषण करती हैं। यह हमारी भ्रांति मात्र है कि महिलाएं अब आगे बढ़ने लगी हैं, वास्तव में, वे हमेशा से ही आगे रही हैं। अब इस युग में आगे आ गई हैं और विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई।

ये भी पढ़ें

‘नौकरी लगवाने में ही 20 लाख लग गए’ पिता ने वसूलने का बनाया प्लान; दुल्हन करती रही इंतजार…नहीं पहुंची बारात
मेरठ
50 लाख नहीं मिला दहेज तो आई ही नहीं बारात।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आने के लिए देते हैं विवादित बयान, इससे देश को नुकसान : उमा भारती

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बड़ा सख्त है कानून! अरबों लेकर नीरव-माल्या भागे, टकसाल से 260 रुपए चुराने वाले को नहीं मिली राहत

प्रयागराज

किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी विवाद से मचा भूचाल, महामंडलेश्वर टीना मां ने दिया इस्तीफा, बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा

Mamta Kulkarni controversy creates uproar in Kinnar Akhara
प्रयागराज

नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन में हड़कंप

प्रयागराज

15 हजार की रिश्वत लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम की कार्रवाई

रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर
प्रयागराज

चौफटका पुल हादसा: बाइक सवारों को कुचलने वाला सफारी चालक निकला नाबालिग, पुलिस ने हिरासत में लिया

Accident
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.