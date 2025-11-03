स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आने के लिए देते हैं विवादित बयान, इससे देश को नुकसान : उमा भारती

उमा भारती ने 'गंगा स्वच्छता श्रद्धा संकल्प अभियान' को लेकर कहा कि संगम तट पर पूरे देश के कुछ सीमित संख्या में लोग आएंगे। 5 नवंबर को सामूहिक रूप से गंगा स्नान होगा, फिर उन 50 करोड़ श्रद्धालुओं से अपील करेंगे जो यहां महाकुंभ में स्नान करने आए और खुद को पवित्र करके गए, वो भी बड़ी तपस्या से यहां तक पहुंचे। अब उनको अपील करेंगे कि आप भी अपने-अपने राज्य की तरफ से समूह बनाकर कभी आइए और गंगोत्री से गंगा सागर तक जहां गंगा आपके राज्य के नजदीक पड़े, वहां आएं और एक दिन की स्वच्छता का ऋण चुकाकर जाइए।