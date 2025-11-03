‘नौकरी लगवाने में ही 20 लाख लग गए’ पिता ने वसूलने का बनाया प्लान; दुल्हन करती रही इंतजार…नहीं पहुंची बारात

मेरठ : दहेज प्रथा समाज में एक दंश ही है। दहेज के चलते मेरठ में एक बेटी हाथों में मेहंदी लगाए और लाल जोड़ा पहने बारात का इंतजार करती रही। लेकिन, बारात नहीं आई। वजह रही 50 लाख रुपए। क्योंकि दूल्हा सरकारी कर्मचारी था। बस दूल्हे का पिता अड़ गया औऱ कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे तो बारात नहीं आएगी। फिलहाल, पुलिस ने दुल्हन के पिता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।