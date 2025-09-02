बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जिले में छात्रों की समस्या का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने छात्रों और उनके परिजनों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल आफ इंडिया से मान्यता नहीं है। इसके बाद भी बीए एलएलबी और एलएलबी का कोर्स कराया जा रहा है। जो फर्जी है। जिससे नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसी बीच सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच झड़प हो गई। नाराज में छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। जिसमें करीब 25 छात्र घायल हो गए। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।