दोस्त की बहन के साथ प्रेम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, टुकड़े-टुकड़े कर गंगा में फेंका, तीन गिरफ्तार

अलग-अलग स्थान पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में फतेहपुर तक गंगा नदी के किनारे स्थित थाना को सूचना दी गई है। जिससे कि शव के टुकड़े बरामद हो सके। लेकिन गंगा की तेज धार में शव का मिलना कठिन हो गया है। चकेरी थाना पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया। हत्यारोपियों के हाथ का बेंजामिन टेस्ट भी कराया गया। ऋषिकेश की मौत के बाद परिवारी जनों में कोहराम मच गया है। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।