कानपुर

दोस्त की बहन के साथ प्रेम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, टुकड़े-टुकड़े कर गंगा में फेंका, तीन गिरफ्तार

Murdered young man and cut into pieces कानपुर में दोस्त ने युवक से बहन से दूर रहने को कहा। लेकिन युवक नहीं माना। अंत में धोखे से बुलाकर तीन दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंक दिया।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 31, 2025

हत्या कर शव को गंगा में फेंका (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
(फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब

Murdered young man and cut into pieces कानपुर में दोस्त की बहन से प्रेम करना एक युवक को महंगा पड़ गया। जब उसे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। यही नहीं दोस्तों ने उसके टुकड़े करके गंगा नदी में बहा दिया। दोस्तों की पूछताछ के बाद घटना का खुलासा। पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अब पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से उफनाती गंगा में शव के टुकड़ों की तलाश कर रही है। घटना चकेरी थाना क्षेत्र का है।‌

दोस्त की बहन से किया प्रेम

उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिव कटरा हरिजन बस्ती हरजिंदर नगर निवासी 22 वर्षीय ऋषिकेश कार चालक था। जिसकी दोस्ती मोहल्ले के रहने वाले अरुण निषाद, पवन, नागा उर्फ प्रेम और सत्यम से थी। पवन ने बताया कि ऋषिकेश दोस्ती की आड़ में उसकी बहन से प्रेम करने लगा। दोनों कई बार घूमते हुए देखे गये। जिसका पवन ने विरोध किया। उसने ऋषिकेश से मना भी किया। लेकिन वह नहीं माना।‌

धोखे से बुलाकर की हत्या

पूछताछ में पवन ने बताया कि उन लोगों ने धोखे से ऋषिकेश को बुलाया और उसकी चापड़ से काटकर हत्या कर दी। यही नहीं खौफनाक तरीके से चपड़ से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसे गंगा में फेंक दिया। आरोपियों से मिली जानकारी के बाद सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। डीसीपी ईस्ट ने बताया कि शव की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है। गोताखोरों को भी नदी में उतारा गया है।

फतेहपुर तक सर्च अभियान जारी

अलग-अलग स्थान पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में फतेहपुर तक गंगा नदी के किनारे स्थित थाना को सूचना दी गई है। जिससे कि शव के टुकड़े बरामद हो सके। लेकिन गंगा की तेज धार में शव का मिलना कठिन हो गया है। चकेरी थाना पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया। हत्यारोपियों के हाथ का बेंजामिन टेस्ट भी कराया गया। ऋषिकेश की मौत के बाद परिवारी जनों में कोहराम मच गया है। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

संबंधित विषय:

up news

Updated on:

31 Aug 2025 05:39 pm

Published on:

31 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / दोस्त की बहन के साथ प्रेम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, टुकड़े-टुकड़े कर गंगा में फेंका, तीन गिरफ्तार

