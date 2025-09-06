रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर चला बुलडोजर, 5 दिन पहले हुआ था बवाल, ABVP ने किया था प्रदर्शन

श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर 2013 से ही सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर तहसीलदार कोर्ट ने यूनिवर्सिटी पर जुर्माना लगाया और अतिक्रमित संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी के चलते स्थानीय लोगों और संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी।