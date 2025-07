कुमार विश्वास की पत्नी के खिलाफ पोस्ट पर FIR दर्ज, मानहानि और IT एक्ट में केस, रिश्वत लेने का लगाया था झूठा आरोप

FIR filed against Kumar Vishwas wife for post in barabanki: कवि और चर्चित वक्ता डॉ. कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक झूठी पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में मंजू शर्मा पर 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने डॉ. श्वेता शर्मा नाम की महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मामला अब साइबर सेल के हवाले है और जांच तेज कर दी गई है।