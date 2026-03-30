बाराबंकी में खौफनाक वारदात: 10 रुपये के लिए युवक का सिर धड़ से अलग, झोपड़ी में ले जाकर जलाया

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बेहद सनसनीखेज और भयावह घटना सामने आई है। जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहां एक युवक की सिर्फ 10 रुपये के विवाद में निर्ममता से हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक की पहचान दरियाबाद क्षेत्र के बेहटा गांव के रहने वाले 26 वर्षीय बब्लू के रूप में हुई है। वह साइकिल से गांव-गांव घूमकर बर्फ और आइसक्रीम बेचकर अपना जीवन यापन करता था। शनिवार को वह अपने चचेरे भाई नीरज के साथ टिकैतनगर क्षेत्र के परसावल गांव में फेरी लगाने गया था।