मिलियन में व्यूज चल रहे हैं… हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे… लड़की हूं कुछ भी कर सकती हूं! उल्टे पांव लौटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक इंस्टाग्राम यूजर युवती ने अपनी रील को लेकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। युवती का कहना है कि उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, इसलिए वह इसे डिलीट नहीं करेगी। पुलिस के दबाव डालने पर उसने हाथ में चाकू उठा लिया और यहां तक कह दिया कि ज्यादा दखल दिया तो वह खुदकुशी कर लेगी।
बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र की बड्डूपुर कोतवाली के बाहर युवती रूबी ने थाने के गेट पर खड़े होकर एक इंस्टाग्राम रील शूट की। रील सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई और कुछ ही समय में मिलियन व्यूज पार कर गई।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम युवती के घर पहुंची और वीडियो डिलीट करने की बात कही। लेकिन युवती ने पुलिस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया।
युवती की लगातार धमकियों और असामान्य व्यवहार के चलते पुलिस टीम बिना कार्रवाई किए लौट गई। खास बात यह रही कि इस दौरान युवती ने पुलिस के साथ हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो को भी हजारों लोग देख रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।
मामले पर दरोगा अनिल कुमार पांडेय ने कहा – 'युवती हाथ में चाकू लेकर पुलिस को धमका रही थी। उसका व्यवहार असामान्य था, इसलिए कार्रवाई किए बिना लौटना पड़ा।' वहीं कोतवाल मनोज कुमार वर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो किसने बनाया, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। संभव है सड़क पर ही किसी ने वीडियो बना लिया हो।