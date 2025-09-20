मिलियन में व्यूज चल रहे हैं… हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे… लड़की हूं कुछ भी कर सकती हूं! उल्टे पांव लौटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक इंस्टाग्राम यूजर युवती ने अपनी रील को लेकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। युवती का कहना है कि उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, इसलिए वह इसे डिलीट नहीं करेगी। पुलिस के दबाव डालने पर उसने हाथ में चाकू उठा लिया और यहां तक कह दिया कि ज्यादा दखल दिया तो वह खुदकुशी कर लेगी।