मिलियन में व्यूज चल रहे हैं… हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे… लड़की हूं कुछ भी कर सकती हूं! उल्टे पांव लौटी पुलिस

Viral Reel : बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र की बड्डूपुर कोतवाली के बाहर युवती रूबी ने थाने के गेट पर खड़े होकर एक इंस्टाग्राम रील शूट की।

बाराबंकी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 20, 2025

लड़की ने पुलिस थाने के बाहर बनाई रील, डिलीट करने की बात पर पुलिस को धमकाया, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक इंस्टाग्राम यूजर युवती ने अपनी रील को लेकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। युवती का कहना है कि उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहे हैं, इसलिए वह इसे डिलीट नहीं करेगी। पुलिस के दबाव डालने पर उसने हाथ में चाकू उठा लिया और यहां तक कह दिया कि ज्यादा दखल दिया तो वह खुदकुशी कर लेगी।

थाने के गेट पर बनाई रील, हुई वायरल

बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र की बड्डूपुर कोतवाली के बाहर युवती रूबी ने थाने के गेट पर खड़े होकर एक इंस्टाग्राम रील शूट की। रील सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई और कुछ ही समय में मिलियन व्यूज पार कर गई।

पुलिस पहुंची घर तो बिगड़ा मामला

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम युवती के घर पहुंची और वीडियो डिलीट करने की बात कही। लेकिन युवती ने पुलिस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया।

  • उसने कहा – 'मेरे वीडियो पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इसे मैं डिलीट नहीं करूंगी।'
  • इसके बाद उसने हाथ में चाकू उठा लिया और पुलिस को धमकाते हुए कहा – 'अगर ज्यादा दबाव बनाया तो मैं फांसी लगा लूंगी।'

पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा

युवती की लगातार धमकियों और असामान्य व्यवहार के चलते पुलिस टीम बिना कार्रवाई किए लौट गई। खास बात यह रही कि इस दौरान युवती ने पुलिस के साथ हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो को भी हजारों लोग देख रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का बयान

मामले पर दरोगा अनिल कुमार पांडेय ने कहा – 'युवती हाथ में चाकू लेकर पुलिस को धमका रही थी। उसका व्यवहार असामान्य था, इसलिए कार्रवाई किए बिना लौटना पड़ा।' वहीं कोतवाल मनोज कुमार वर्मा का कहना है कि वायरल वीडियो किसने बनाया, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। संभव है सड़क पर ही किसी ने वीडियो बना लिया हो।

20 Sept 2025 03:26 pm

