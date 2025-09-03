एलएलबी छात्रों पर लाठी चार्ज: सीएम योगी ने लिया संज्ञान, सीओ समेत पांच पर गिरी गाज

बाराबंकी जिले में रामस्वरूप विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए है। सीएम के आदेश के बाद सीओ सिटी हर्षित चौहान को पद से हटाकर एसपी ऑफिस में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त अयोध्या को विश्वविद्यालय की डिग्रियों की वैधता की जांच कराने का निर्देश दिया है। वहीं, लाठीचार्ज में घायल हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं का जिला अस्पताल में इलाज कराकर उन्हें घर भेज दिया गया।