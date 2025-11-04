“एक टक्कर और खत्म हो गया पूरा परिवार, 6 लोगों की मौत, हादसे का मंजर देख कांप उठे लोग

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Barabanki Accident: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार आधी रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने हुई भिड़ंत इतनी भयावह थी कि टक्कर के बाद कार चकनाचूर हो गई। हादसा देवा थाना क्षेत्र के कुतलूपुर गांव के पास हुआ। मरने वालों में स्थानीय ज्वेलर्स परिवार के चार सदस्य शामिल हैं।
Barabanki Road Accident: मिली जानकारी के अनुसार, अर्टिगा कार सवार परिवार किसी रिश्तेदारी से लौट रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने अचानक मोड़ पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए और 14 फीट लंबी गाड़ी सिमटकर करीब 7 फीट की रह गई। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े तो मंजर देख उनके होश उड़ गए। कई शव कार की सीटों से चिपक गए थे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों की मदद से कार को गैस कटर से काटकर शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में ज्वेलर्स प्रदीप सोनी (60), उनकी पत्नी माधुरी (55), बेटे नितिन (35) और नैमिष (15), चालक श्रीकांत शुक्ला (50) और उनके परिचित बालाजी मिश्रा (55) की मौत हो गई। वहीं, इंद्र कुमार (50) और विष्णु (15) गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के वक्त इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो। ट्रक की गति काफी तेज थी और कार चालक के पास संभलने का मौका नहीं था। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक के नीचे जा धंसा। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से कार को अलग कराया। ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
