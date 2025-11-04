“एक टक्कर और खत्म हो गया पूरा परिवार, 6 लोगों की मौत, हादसे का मंजर देख कांप उठे लोग

Barabanki Road Accident: मिली जानकारी के अनुसार, अर्टिगा कार सवार परिवार किसी रिश्तेदारी से लौट रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने अचानक मोड़ पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए और 14 फीट लंबी गाड़ी सिमटकर करीब 7 फीट की रह गई। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े तो मंजर देख उनके होश उड़ गए। कई शव कार की सीटों से चिपक गए थे।