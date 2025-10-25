‘बिहार में राजद रोजगार नहीं देगी, बल्कि छीन लेगी’, दिनेश शर्मा ने तेजस्वी पर साधा निशाना

डॉ. शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को देश भर में विशेष पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर भी 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के मध्य पदयात्रा निकाली जाएगी। इस कड़ी में 26 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य में सरदार पटेल की कर्मस्थली से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया, गुजरात तक एक राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा निकाली जाएगी। इस 152 किमी की पदयात्रा में 150 पड़ाव होंगे। यात्रा में देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर तथा दूसरे चरण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर युवा खेल मंत्रालय एवं माई भारत द्वारा आयोजित होंगे।