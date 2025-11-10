Patrika LogoSwitch to English

अंता विधानसभा उपचुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का अंता तो कांग्रेस का मांगरोल पर रहा फोकस; कल होगा मतदान

Triangular contest At Anta Assembly Seat: अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार थमने के बाद अब मंगलवार को मतदान। होगा मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है।

बारां

image

Ashish Joshi

image

आशीष जोशी

Nov 10, 2025

By-elections Anta Assembly Constituency

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Anta By-Election 2025 Highlights: अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का शोर भले रविवार शाम थम गया लेकिन दोनों ही पार्टियों का जोर मतदाताओं की ‘खामोशी’ को समझने और पढ़ने पर रहा। क्षेत्र के लोगों ने आखिरी समय तक पत्ते नहीं खोले। सस्पेंस बनाया हुआ है। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस ‘मौन’ को पढ़ने का जतन करते दिखे।

बंद कमरों में दोनों ही दलों के दिग्गज क्षेत्र के अलग-अलग वर्ग के लोगों से बैठक कर ‘गणित’ बैठाने की जद्दोजहद करते नजर आए। हालांकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला है लेकिन जो भी जीतेगा, अंता में जीत का अंतर छोटा ही रहेगा। मंगलवार को यहां मतदान है। इसी दिन तय होगा कि अंता का ऊंट किस करवट बैठेगा।

राजे ने बताई अंता की मांगें, मुख्यमंत्री नोट करते रहे

अंता में सीसवाली तिराहे पर जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंता की मांगें गिनाईं। सीएम भजनलाल डायरी में इन्हें नोट करते रहे। सीएम ने भाजपा सरकार की योजनाएं और क्षेत्र के विकास कार्य गिनाए। रोड शो में आगामी दिनों का रोड मैप भी बताया।

इस चुनाव में सीएम का अंता में दूसरा दौरा था। इस दौरान सीएम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर भी खूब बरसे। सीएम शर्मा ने कहा कि अंता की मांग के अनुरूप हमने स्थानीय उम्मीदवार मोरपाल सुमन को प्राथमिकता दी। सांसद दुष्यंत सिंह ने भी संबोधित किया। रोड शो की शुरुआत दोपहर ढाई बजे हुई। इससे पहले सीएम, डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री ने अलग-अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की।

कांग्रेस नेताओं का मीणा समाज पर रहा पूरा फोकस

मांगरोल के गौण मंडी परिसर में प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं का फोकस मीणा समाज पर रहा। इस सीट पर नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रखी है।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सभा में निलंबित विधायक कंवरलाल का हवाला देते हुए कहा कि नरेश मीणा ने भी किसी को पिस्टल लगा दी तो क्या होगा। उन्हें पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। गहलोत ने मीणा समाज को पार्टी की रीढ़ बताया और कहा निर्दलीय को वोट देने से भाजपा को ही फायदा होगा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि छबड़ा, उनियारा में निर्दलीय को वोट दिए, क्या हुआ। वोट बिगाड़ने वालों से सावधान रहें।

गांव-गांव घूमे नरेश, नुक्कड़ सभाएं कीं

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रविवार को कई गांवों में पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। मीणा ने अपने समर्थकों के साथ बमोरीकलां, रूपपुरा समेत कई अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बमोरी कलां में नुक्कड़ सभाएं भी कीं।

मुद्दे नदारद, ‘गणित’ हावी

अंता चुनाव में मुद्दे नदारद है। हालांकि मतदाता अंता-मांगरोल में बस स्टैंड का अभाव, बारां-मांगरोल रोड, कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, फसल खराबे पर उचित मुआवजा, अस्पताल के शिट होने पर मौजूदा भवन में सिटी डिस्पेंसरी खोलना, नागदा-बलदेवपुरा प्लांट से दूषित पेयजल को रोकना, बाढ़ रोकने के लिए सुरक्षा दीवार, एनटीपीसी का केंद्रीय विद्यालय बंद न कर नया भवन बनाने जैसे मुद्दे गिनाते हैं। चुनाव सोशल इंजीनियरिंग के बूते ही लड़ा जा रहा है। माली बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में मीणा और एससी वर्ग का भी दबदबा है। सामान्य वर्ग की संख्या भी कम नहीं है। मांगरोल और आसपास के इलाकों में अल्पसंख्यक भी काफी हैं।

डॉ. मीणा को शाहाबाद लगाया

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी को शाहाबाद सामुदायिक केन्द्र पर लगा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार डॉ. बिहारीलाल मीणा के खिलाफ बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपचुनाव में आचार संहिता के दौरान एक प्रत्याशी को ब्लड से तौलने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

गहलोत के स्वागत में स्टेशन पर भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता

पूर्व सीएम अशोक गहलोत रविवार को अंता में सभा कर ट्रेन से जयपुर लौट गए। इससे पहले शनिवार रात गहलोत जयपुर से कोटा स्टेशन पर पहुंचे तो स्वागत के दौरान पूर्व मंत्री व कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में भिड़ गए। पहले स्वागत करने को लेकर धक्का-मुक्की हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने गहलोत को कार्यकर्ताओं की भीड़ से निकाला और वे तुरंत सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए।

10 Nov 2025 09:26 am

Published on:

10 Nov 2025 09:09 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता विधानसभा उपचुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का अंता तो कांग्रेस का मांगरोल पर रहा फोकस; कल होगा मतदान

