अंता विधानसभा उपचुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का अंता तो कांग्रेस का मांगरोल पर रहा फोकस; कल होगा मतदान

अंता चुनाव में मुद्दे नदारद है। हालांकि मतदाता अंता-मांगरोल में बस स्टैंड का अभाव, बारां-मांगरोल रोड, कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, फसल खराबे पर उचित मुआवजा, अस्पताल के शिट होने पर मौजूदा भवन में सिटी डिस्पेंसरी खोलना, नागदा-बलदेवपुरा प्लांट से दूषित पेयजल को रोकना, बाढ़ रोकने के लिए सुरक्षा दीवार, एनटीपीसी का केंद्रीय विद्यालय बंद न कर नया भवन बनाने जैसे मुद्दे गिनाते हैं। चुनाव सोशल इंजीनियरिंग के बूते ही लड़ा जा रहा है। माली बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में मीणा और एससी वर्ग का भी दबदबा है। सामान्य वर्ग की संख्या भी कम नहीं है। मांगरोल और आसपास के इलाकों में अल्पसंख्यक भी काफी हैं।