अंता के 16 का आज और मांगरोल के 11 सरपंचों का 3 को कार्यकाल खत्म

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 7 सितम्बर को इस बाबत आदेश जारी किए गए थे। इसके तहत जिले के अन्ता क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतो का कार्यकाल 28 सितम्बर को समाप्त हो रहा है। इसी तरह मांगरोल क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। अन्ता क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में 29 सितम्बर को निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं मांगरोल क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में 4 अक्टूबर को सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति आगामी ग्राम पंचायतों के चुनाव होने तक प्रस्तावित है। इस संबध में ग्रामीण पंचायतराज विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।