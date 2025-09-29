200 बीघा वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

कस्बाथाना (बारां). शाहाबाद रेंज के नाका कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त भूमि पर जहां मक्का व तिल्ली की फसलेड्ड लहलहा रही थी, वहीं बड़े इलाके में सरसों की बुवाई कर दी गई थी। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक डॉ. सुनील कुमार गौड़ के आदेशानुसार डॉ. नवनीत शर्मा के निर्देशन में राजेंद्र मेघवाल क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहाबाद ने की। इस दौरान दीपक चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाड़ा, स्टाफ , हरिराम चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ रेंज व स्टाफ मौजूद रहे।