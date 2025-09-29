Patrika LogoSwitch to English

200 बीघा वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

less than 1 minute read

बारां

image

Mukesh Gaur

Sep 29, 2025

कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

source patrika photo

कस्बाथाना (बारां). शाहाबाद रेंज के नाका कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त भूमि पर जहां मक्का व तिल्ली की फसलेड्ड लहलहा रही थी, वहीं बड़े इलाके में सरसों की बुवाई कर दी गई थी। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक डॉ. सुनील कुमार गौड़ के आदेशानुसार डॉ. नवनीत शर्मा के निर्देशन में राजेंद्र मेघवाल क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहाबाद ने की। इस दौरान दीपक चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाड़ा, स्टाफ , हरिराम चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ रेंज व स्टाफ मौजूद रहे।

जिले में 35 हजार हैक्टेयर पर कब्जे

ज्ञात रहे कि बारां जिले में मौजूद करीब 2 लाख 18 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र मौजूद हंै। जिसमें करीब 35 हजार हैक्टेयर वन भूमि अवैध रुप से वन भूमि माफिया के कब्जे में है, जिस पर खेती की जाती है। वही काफी वन भूमि पर अवैध रुप से पक्के निर्माण कार्य भी हो चुके हंै। सूत्रों के अनुसार शाहाबाद क्षेत्र में कई माफिया ने 500 से 700 बीघा के फार्म हाउस वनभूमि पर बना लिए हैं। लेकिन वन विभाग के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

Baran: ‘कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…’, पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

बारां

खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है।
बारां

जब गरबा में पहुंच गए अवांछित युवक, पता चलते ही पण्डाल से बाहर निकाला

हिन्दू अखाड़ा समिति द्वारा लगातार समझाइश करने के बावजूद भी कोटा रोड स्थित एक होटल में चल रहे डांडिया कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के कुछ युवक गरबा पांडाल में घुस गए।
बारां

तबीयत बिगड़ी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी, कराया अनशन समाप्त

युवकों में रोष गहरा गया तथा दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा मांगों के अनुसार निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पंचायत समिति के बीडीओ हर्ष महावर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।
बारां

अंता के 16 का आज और मांगरोल के 11 सरपंचों का 3 को कार्यकाल खत्म

अन्ता क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में 29 सितम्बर को निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं मांगरोल क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में 4 अक्टूबर को सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
बारां
