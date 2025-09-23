खेलते समय 65 फीट गहरे कुएं में गिरा बालक, मौत

दोपहर को पुलिस कन्ट्रोल रूम पर जिले के तिलगंवा के कुएं में बालक के डूबने की सूचना मिली। इस पर एसडीआरएफ को सूचित किया गया। बारां से एसडीआरएफ बी कम्पनी को घटनास्थल पर भेजा गया। टीम बी-3 के प्रभारी हैड कॉन्स्टेबल रामनिवास 12 जवानों की टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ शाम 5:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। टीम कमाण्डर ने स्थिति का जायजा लिया तथा एसडीआरएफ कमाण्डेन्ट को बताया कि इससे पहले बालक की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीणों ने प्रयास किए पर वे नाकाफी रहे। रेस्क्यू टीम के जवानों चन्द्रप्रकाश, दीपक गोचर, पुखराज, नरेश कुमार, बनवारी लाल, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, राधेश्याम, पंकज कुमार, नन्दराम तथा धर्मवीर ङ्क्षसह ने ऑपरेशन शुरू किया। डीप डाइवर नरेश कुमार ने स्कूबा सेट की मदद से कुएं के तल पर बालक की तलाश की। कड़ी मेहनत के बाद नरेश को 65 फीट की गहराई में बालक का शव मिला। टीम ने कुएं में डूबे देव सहरिया पुत्र गिरिराज सहरिया 5 वर्ष के शव को बरामद कर स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया।