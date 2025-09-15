Patrika LogoSwitch to English

बारां

नदी में पानी भरने गई किशोरी को खींच ले गया मगरमच्छ, आज करेंगे तलाश

मेहताबपुरा गांव में 16 वर्षीय बालिका शिवानी पुत्री दीनदयाल पार्वती नदी किनारे पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां नदी में घात लगाए मगरमच्छ ने बालिका पर हमला कर दिया और झपटकर ले गया।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 15, 2025

मेहताबपुरा गांव में 16 वर्षीय बालिका शिवानी पुत्री दीनदयाल पार्वती नदी किनारे पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां नदी में घात लगाए मगरमच्छ ने बालिका पर हमला कर दिया और झपटकर ले गया।
अंधेरा होने पर एसडीआरएफ ने रोका रेस्क्यू ऑपरेशन

किशनगंज. क्षेत्र के मेहताबपुरा में सोमवार दोपहर 16 वर्षीय बालिका को मगरमच्छ नदी में खींचकर ले गया। थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि किशनगंज क्षेत्र के मेहताबपुरा गांव में 16 वर्षीय बालिका शिवानी पुत्री दीनदयाल पार्वती नदी किनारे पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां नदी में घात लगाए मगरमच्छ ने बालिका पर हमला कर दिया और झपटकर ले गया। परिवार जनों व ग्रामवासियों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर किशनगंज थाना अधिकारी मय जाप्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थिति को देख एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। बारां से एसडीआरएफ टीम शाम 4 बजे मौके पर पहुंची और तलाश जारी की। देर शाम तक तलाश की गई, इसके बाद अंधेरा होने पर सर्च को रोक दिया गया। मंगलवार को पुन: एसडीआरएफ टीम बालिका की तलाश करेगी।

पैर फिसलने से पार्वती नदी में डूबा युवक, मृत्यु

छबड़ा . गुगोर गांव में स्थित पार्वती नदी में सोमवार को एक युवक पैर फिसलने से नदी में गिरकर डूब गया, घटना की सूचना पर पहुंची छबड़ा थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकालकर छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मुंगावली मध्यप्रदेश निवासी विशाल सांसी (19) सोमवार को अपने भाई के साथ पार्वती नदी पर गया था, जहां पैर फिसल जाने से वह नदी में गिर गया तथा गहरे पानी मे डूब गया। इसकी सूचना पर छबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाल लिया गया, इसके बाद युवक को छबड़ा चिकित्सालय लाया गया, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

