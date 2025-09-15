नदी में पानी भरने गई किशोरी को खींच ले गया मगरमच्छ, आज करेंगे तलाश

छबड़ा . गुगोर गांव में स्थित पार्वती नदी में सोमवार को एक युवक पैर फिसलने से नदी में गिरकर डूब गया, घटना की सूचना पर पहुंची छबड़ा थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकालकर छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मुंगावली मध्यप्रदेश निवासी विशाल सांसी (19) सोमवार को अपने भाई के साथ पार्वती नदी पर गया था, जहां पैर फिसल जाने से वह नदी में गिर गया तथा गहरे पानी मे डूब गया। इसकी सूचना पर छबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाल लिया गया, इसके बाद युवक को छबड़ा चिकित्सालय लाया गया, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।