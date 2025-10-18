ACB Action: धनतेरस पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मचारी ट्रैप, बारां कार्यालय से स्कूटी में राशि रखकर जा रहा था घर

जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई को कार्रवाई सौंपी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई सीनियर अफसरों की निगरानी में की गई। कोटा एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के सुपरविजन में पूरी योजना बनाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निर्देशन में ट्रैप टीम गठित की गई।