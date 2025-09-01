पथ संचलन मार्ग को रोकने के मामले में कार्रवाई, 29 पर मामला दर्ज, 8 को किया गिरफ्तार

बारां. शहर में रविवार को प्यारेरामजी मंदिर से निकाले गए पथ संचलन का मार्ग रोकने और हंगामा करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 29 जनों के खिलाफ नामजद तथा 50-60 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। मामले में पुलिस ने 8 जनों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है।



शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि सोमवार शाम को 8 जनों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश है। चौहान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शोयब अंसार निवासी श्योपुरिया की मस्जिद के पास, फैजान उर्फ सोनू चुहा निवासी तलाबपाड़ा, मोहम्मद साबिर अंसारी निवासी बारह भाइयों की मस्जिद के पास तलाबपाडा, मोहम्मद शाहरूख निवासी मांगरोल दरवाजा श्योपुरिया की मस्जिद मेलापाड़ा, इफ्तिखार अहमद उर्फ बबलू बक्से वाला निवासी पुराने थाने के पीछे तालाबपाडा, अब्दुल हक पुत्र अब्दुल वहीद निवासी नयापुरा बावड़ी के पास, मोहम्मद कालू उर्फ कालू डीजे निवासी मर्दानगैब मस्जिद के पास सब्जीमंडी, जुनैद अंसारी निवासी कोलियों के मंदिर के पास तालाबपाड़ा शामिल हैं।