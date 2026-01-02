2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan Rain: बारां में बारिश शुरू, अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कर दी ये भविष्यवाणी

IMD Orange-Yellow Alert: राजस्थान के बारां जिले में हल्की बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 72 घंटे में कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jan 02, 2026

Rain

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Today Weather Update: राजस्थान के बारां जिले में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज घने और अति घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। कल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

मांगरोल कस्बे में गुरुवार सुबह से ही सूरज की किरणें दिखाई नहीं दीं। बादलों की ओट में सूरज छिपा रहा और बूंदाबांदी के साथ ठंड भी बढ़ गई। तेज हवाओं ने मौसम को और भी ठंडा बना दिया। बारिश के कारण सड़कें गीली हो गईं और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आए।

सर्दी और कोहरे से प्रभावित क्षेत्र

पलायथा क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी और कोहरे के कारण सर्दी के तीखे तेवर महसूस किए गए। लोग दिन भर अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भी वाहन धीमी गति से चल रहे थे। घने कोहरे के कारण ड्राइविंग मुश्किल हो गई और वाहन अपने गंतव्य तक देर से पहुंचे।

अगले 72 घंटे का मौसम

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान में ठंड बढ़ने और घना कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं आज कई जिलों में ऑरेंज और येलो जारी किया हुआ है। जिसमें 23 जिलों में डबल अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया है। इसके बाद अगले 48 घंटे सिर्फ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने और सर्दी बढ़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

IMD Triple Alert: राजस्थान में बारिश के बाद इन 13 जिलों में ट्रिपल अलर्ट, अगले 3 घंटे में शुरू होगी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी
जयपुर
IMD Triple ALert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 10:01 am

Published on:

02 Jan 2026 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Rain: बारां में बारिश शुरू, अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कर दी ये भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी वीरांगना, माल्यार्पण करते समय हुई भावुक

Baran
बारां

Baran: कृषि मंडी में नई सरसों की दस्तक, इतने रुपए प्रति क्विंटल बिकी

Baran-Mandi
बारां

MP में मर्डर का आरोपी साधु बनकर राजस्थान में काट रहा था फरारी, 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार

Murder-Accused-Arrested
बारां

Baran: कारीगर से बना स्मैकची, फिर नशे का शौक पूरा करने के लिए साथी के साथ मिलकर करता था ये गलत काम

Baran-Crime
बारां

Baran: PM आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वार्ड पंच के पति ने ली रिश्वत, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

pm awas installment
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.