Rajasthan Rain: बारां में बारिश शुरू, अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कर दी ये भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान में ठंड बढ़ने और घना कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं आज कई जिलों में ऑरेंज और येलो जारी किया हुआ है। जिसमें 23 जिलों में डबल अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया है। इसके बाद अगले 48 घंटे सिर्फ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने और सर्दी बढ़ने की संभावना है।