Rajasthan Rain: बारां में बारिश शुरू, अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कर दी ये भविष्यवाणी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Today Weather Update: राजस्थान के बारां जिले में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज घने और अति घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। कल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
मांगरोल कस्बे में गुरुवार सुबह से ही सूरज की किरणें दिखाई नहीं दीं। बादलों की ओट में सूरज छिपा रहा और बूंदाबांदी के साथ ठंड भी बढ़ गई। तेज हवाओं ने मौसम को और भी ठंडा बना दिया। बारिश के कारण सड़कें गीली हो गईं और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आए।
पलायथा क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी और कोहरे के कारण सर्दी के तीखे तेवर महसूस किए गए। लोग दिन भर अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भी वाहन धीमी गति से चल रहे थे। घने कोहरे के कारण ड्राइविंग मुश्किल हो गई और वाहन अपने गंतव्य तक देर से पहुंचे।
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान में ठंड बढ़ने और घना कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं आज कई जिलों में ऑरेंज और येलो जारी किया हुआ है। जिसमें 23 जिलों में डबल अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया है। इसके बाद अगले 48 घंटे सिर्फ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने और सर्दी बढ़ने की संभावना है।
बारां
