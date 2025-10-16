कार्रवाई : तीन नाव और ट्रैक्टर पकड़े, 100 ट्रॉली रेत का स्टॉक जब्त

भंवरगढ़. रेंज के वन खंड बिलासगढ़ बी हांका बिलास में ऊंट तलाई के पास गुरुवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो जेसीबी मशीन की मदद से वनभूमि पर ट्रेंच खोद कर 50 बीघा वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। उप वन संरक्षक सुनीलकुमार गौङ़ के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ हरि राम चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि वनखंड बिलासगढ़ में अज्ञात अतिक्रमियों द्वारा खेती करने की नीयत से लगभग 50 बीघा जमीन की हंकाई कर बुवाई करने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान वनपाल जलवाड़ा लक्ष्मीनारायण मय जाप्ता, नाका नाहरगढ़, नाका डिकोनियां, नाका सिमलोद के वनकर्मी मौजूद रहे। इधर गत दो दिनों से वन विभाग की अचानक हो रही कार्रवाई से अन्य अतिक्रमियों में भी हडक़ंप मचा हुआ है।