Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

कार्रवाई : तीन नाव और ट्रैक्टर पकड़े, 100 ट्रॉली रेत का स्टॉक जब्त

उपखण्ड अधिकारी सुनील पिपलीवाल के नेतृत्व में ग्राम खेडली डबका में तहसीलदार अटरू व थानाधिकारी अटरू द्वारा अवैध खनन के संबंध में संयुक्त कार्रवाई की

less than 1 minute read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 16, 2025

उपखण्ड अधिकारी सुनील पिपलीवाल के नेतृत्व में ग्राम खेडली डबका में तहसीलदार अटरू व थानाधिकारी अटरू द्वारा अवैध खनन के संबंध में संयुक्त कार्रवाई की

source patrika photo

अवैध खनन पर शिकंजा, टीम ने तीन जगह छापा मारा

अटरू. उपखण्ड अधिकारी सुनील पिपलीवाल के नेतृत्व में ग्राम खेडली डबका में तहसीलदार अटरू व थानाधिकारी अटरू द्वारा अवैध खनन के संबंध में संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां परवन नदी में हो रहे रेत का अवैध खनन करते हुए मौके पर दो बड़ी नाव, एक ट्रैक्टर व खनन में उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों को जब्त कर थानाधिकारी अटरू को सौंप दिया। इसी प्रकार ग्राम चौथ्या में भी मौके पर हो रहे अवैध खनन में लिप्त एक लोहे की बडी नाव, पन्द्रह-बीस ट्रॉली रेत के स्टॉक जब्त कर थानाधिकारी अटरू को सुपुर्द किया। ग्राम मायथा में अवैध खनन में लिप्त 80-90 ट्रॉली रेत का स्टॉक जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अटरू महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, थानाधिकारी कल्याण ङ्क्षसह चौधरी खनन अभियंता अंशुमन मीणा, पटवारी जिरोद अभिषेक लवाणिया उपस्थित रहे।

अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

भंवरगढ़. रेंज के वन खंड बिलासगढ़ बी हांका बिलास में ऊंट तलाई के पास गुरुवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो जेसीबी मशीन की मदद से वनभूमि पर ट्रेंच खोद कर 50 बीघा वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। उप वन संरक्षक सुनीलकुमार गौङ़ के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ हरि राम चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि वनखंड बिलासगढ़ में अज्ञात अतिक्रमियों द्वारा खेती करने की नीयत से लगभग 50 बीघा जमीन की हंकाई कर बुवाई करने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान वनपाल जलवाड़ा लक्ष्मीनारायण मय जाप्ता, नाका नाहरगढ़, नाका डिकोनियां, नाका सिमलोद के वनकर्मी मौजूद रहे। इधर गत दो दिनों से वन विभाग की अचानक हो रही कार्रवाई से अन्य अतिक्रमियों में भी हडक़ंप मचा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / कार्रवाई : तीन नाव और ट्रैक्टर पकड़े, 100 ट्रॉली रेत का स्टॉक जब्त

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 राज्यों के लिए संपर्क का काम करने वाला पार्वती पुल और सडक़ बदहाल

कस्बे के नजदीक में बह रही पार्वती नदी की पुलिया की सडक़ वर्तमान में खस्ताहाल स्थिति में है। इस पुलिया का निर्माण तकरीबन 32 वर्षों पहले किया गया था। वर्तमान में इस पुलिया की हालत इतनी बुरी है कि दुर्घटना होने के साथ साथ वाहन चालकों को जनहानि होने का भी डर सताने लगा है।
बारां

इधर खत्म हुई परीक्षा, उधर परिणाम जारी होते ही पहली अप्रेल से खुल जाएंगे स्कूल

हाल ही में जयपुर में हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। मामले को लेकर शिक्षक संगठनों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं तो कुछ वर्तमान में जुलाई से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र को ही सही बता रहे हैं।
बारां

राजस्थान में सर्दी की एंट्री: मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

बारां

सक्रिय सिंडिकेट का चौथा बदमाश गिरफ्तार, तीन पहले ही सलाखों के पीछे

पुलिस ने बुधवार को सक्रिय संगठित गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कई दिनों से वांछित था। अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों को अपराध में सम्मिलित कर अपराध को बढ़ावा देता है।
बारां

20 को ही मनेगी दीपावली, अमावस्या की दो तिथि, इस बार छह दिन का उत्सव

इस बार दीप उत्सव से छह दिनों तक मनाया जाएगा। छह दिवसीय उत्सव की शुरूआत 18 अक्टूबर की तारीख को धनतेरस से होगी। अमावस्या की दो तिथि होने के कारण छह दिवसीय दीप उत्सव मनाया जाएगा। वहीं दीपावली पर गृह गोचर भी काफी शुभ फलदायी होगा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.