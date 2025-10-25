राजस्थान में शुरू हुआ बारिश का दौर, बारां में 9MM बरसात के बाद मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, जानें Rajasthan Weather Update

File Photo: Patrika
IMD Latest Weather Forecast: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। जल्द एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। इनमें सबसे अधिक बारिश बारां जिले के छाबड़ा में 9 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राज्य के पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहा।
अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने लेटेस्ट चेतावनी जारी करते हुए 10 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के दो संभागों के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार नया तंत्र 26 से 27 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रभावी होगा और इसका असर 28 अक्टूबर तक बना रहेगा।
इस दौरान उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज गर्जना की संभावना जताई है। विभाग का अनुमान है कि 27 और 28 अक्टूबर को इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा।
ऐसे में 27 अक्टूबर को विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और टोंक जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 अक्टूबर को प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बांसवाड़ा और बारां में डबल येलो अलर्ट जारी किया गया है।
