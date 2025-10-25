राजस्थान में शुरू हुआ बारिश का दौर, बारां में 9MM बरसात के बाद मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, जानें Rajasthan Weather Update

IMD Latest Weather Forecast: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। जल्द एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। इनमें सबसे अधिक बारिश बारां जिले के छाबड़ा में 9 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राज्य के पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहा।