Good News: राजस्थान में यहां 4 फोरलेन सड़क बनेगी 6 लेन, 74 करोड़ रुपए मंजूर

Rajasthan Road News: भिवाड़ी। खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक साढ़े आठ किमी में 74 करोड़ से विकास कार्य प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। रीको ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। 16 अक्टूबर को टेंडर भी खुल चुका है। तकनीकी बिड की जांच चल रही है। इसके बाद वित्तीय बिड की जांच होगी।
एक महीने में कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की आधी लागत 37 करोड़ रीको और आधी राशि पीडब्ल्यूडी देगा। सडक़ को चार से छह लेन चौड़ी, नाली निर्माण एवं सौंदर्यीकरण रिडकोर करेगी। एक सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पूर्व में पीडब्ल्यूडी ने अनुदान राशि का 10 करोड़ रुपए रिडकोर को जारी करने की स्वीकृति दे दी थी। रीको ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही आधी राशि देने से इंकार कर दिया था। रीको की ओर से आए इस निर्णय से प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा से उच्च स्तर पर फैसला हुआ। पीडब्ल्यूडी की ओर से दस करोड़ की राशि जारी करने के आदेश मिलते ही रिडकोर की ओर से बिड डॉक्यूमेेंट तैयार किए गए और टेंडर लगा दिए लेकिन रीको के हाथ पीछे करने से टेंडर भी निरस्त करना पड़ा।
उक्त क्षेत्र में 0.65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, अधिग्रहण अलग-अलग जगह पर होगा, जहां चौड़ाई कम है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी को करनी है। बजट अनुदान 2023 मांगों पर खिजूरीबास टोल से टपूकड़ा तक सडक़ को चार से छह लेन करने, दोनों तरफ नाला निर्माण एवं बीच में जहां जमीन की आवश्यकता हो वहां पर अधिग्रहण करने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 50 करोड़ का बजट भी घोषित किया गया।
रीको ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। 16 अक्टूबर को टेंडर खुल चुका है। टेक्निकल जांच चल रही है। इसके बाद वित्तीय निविदा खोली जाएगी। एक महीने में कार्यादेश जारी हो जाएगा।
-पंकज मोदगिल, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिडकोर
