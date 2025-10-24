Good News: राजस्थान में यहां 4 फोरलेन सड़क बनेगी 6 लेन, 74 करोड़ रुपए मंजूर

पूर्व में पीडब्ल्यूडी ने अनुदान राशि का 10 करोड़ रुपए रिडकोर को जारी करने की स्वीकृति दे दी थी। रीको ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही आधी राशि देने से इंकार कर दिया था। रीको की ओर से आए इस निर्णय से प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा से उच्च स्तर पर फैसला हुआ। पीडब्ल्यूडी की ओर से दस करोड़ की राशि जारी करने के आदेश मिलते ही रिडकोर की ओर से बिड डॉक्यूमेेंट तैयार किए गए और टेंडर लगा दिए लेकिन रीको के हाथ पीछे करने से टेंडर भी निरस्त करना पड़ा।