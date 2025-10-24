Jaipur: सांगानेर एलिवेटेड पर नया अपडेट, 240 करोड़ के प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका, जानें क्यों

सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक चार लेन की एलिवेटेड रोड बनेगा। दोनों दिशाओं में दो-दो लेन बनेगी। पेट्रोल पंप तिराहे पर दो भागों में विभाजित होगा। एक हिस्सा मालपुरा गेट की ओर और दूसरा न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज की ओर निकलेगा। गोपालपुरा फ्लाईओवर से वाहन चालक दोनों ओर जा सकेंगे। मालपुरा गेट से फ्लाईओवर की ओर जाने की सुविधा नहीं होगी।