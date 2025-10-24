Jaipur: सांगानेर एलिवेटेड पर नया अपडेट, 240 करोड़ के प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका, जानें क्यों

Photo Source: AI
जयपुर। राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र को यातायात जाम से राहत दिलाने वाला बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट फिलहाल अटक गया है। जेडीए ने इस प्रोजेक्ट की निविदा को निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से निविदा जारी की गई है। इसके कारण मौके पर काम शुरू होने में अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा।
जेडीए ने इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए निविदा जारी की थी, जिसमें न्यूनतम दर देने वाली फर्म ने अनुमानित लागत से 34.80 प्रतिशत अधिक दरें पेश कीं। जेडीए ने फर्म से बात कर दरें घटाने की कोशिश की, लेकिन महज 0.09 प्रतिशत की ही कमी की गई। ऐसे में जेडीए ने निविदा को निरस्त कर दिया।
पिछले बजट में सांगानेर क्षेत्र में एलिवेटेड रोड निर्माण की घोषणा की थी। पहले इसकी लागत 170 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन मालपुरा गेट तक विस्तार के बाद यह बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गई।
प्रस्ताव देने की अंतिम तिथि: 21 नवंबर
निविदा खोलने की तिथि: 27 नवंबर
दिसंबर में प्रक्रिया पूरी होने के आसार
जनवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद
सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक चार लेन की एलिवेटेड रोड बनेगा। दोनों दिशाओं में दो-दो लेन बनेगी। पेट्रोल पंप तिराहे पर दो भागों में विभाजित होगा। एक हिस्सा मालपुरा गेट की ओर और दूसरा न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज की ओर निकलेगा। गोपालपुरा फ्लाईओवर से वाहन चालक दोनों ओर जा सकेंगे। मालपुरा गेट से फ्लाईओवर की ओर जाने की सुविधा नहीं होगी।
प्रोजेक्ट की रेट ज्यादा आई थी, इसकी वजह से टेंडर निरस्त कर दिया गया। नए सिरे से प्रक्रिया को पुन: शुरू किया है। सब कुछ सही रहा तो अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। -नरेंद्र अग्रवाल, एक्सईएन, जेडीए
