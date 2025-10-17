खुशखबरी: इन परिवारों को आवासीय योजना में मिलेंगे भूखंड, जयपुर में यहां बनेगा मिनी सचिवालय, दौलतपुरा में तैयार होगा सीजर यार्ड

JDA Land And Property Disposal Committee meeting: सांगानेर के ग्राम रामसिंहपुरा बास में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए 1.2 हेक्टेयर भूमि भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में चिन्हित की गई है। less than 1 minute read