खुशखबरी: इन परिवारों को आवासीय योजना में मिलेंगे भूखंड, जयपुर में यहां बनेगा मिनी सचिवालय, दौलतपुरा में तैयार होगा सीजर यार्ड

JDA Good News: जेडीए की आवासीय योजना अमृत कुंज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखंडधारियों को अब अमृत कुंज-द्वितीय योजना में भूखंड दिए जाएंगे। योजना की खाली पड़ी भूमि का पुनर्नियोजन (रिप्लानिंग) कर आवंटन किया जाएगा।
इसके साथ ही सांगानेर के ग्राम रामसिंहपुरा बास में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए 1.2 हेक्टेयर भूमि भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में चिन्हित की गई है।
बैठक में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय को दौलतपुरा में 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई, जहां सीजर यार्ड बनाया जाएगा।
इसके अलावा ग्राम सिरोली, ग्राम खूसर और ग्राम मुरलीपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 500-500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने सहित कई अन्य निर्णय भी लिए गए।
