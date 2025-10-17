Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

खुशखबरी: इन परिवारों को आवासीय योजना में मिलेंगे भूखंड, जयपुर में यहां बनेगा मिनी सचिवालय, दौलतपुरा में तैयार होगा सीजर यार्ड

JDA Land And Property Disposal Committee meeting: सांगानेर के ग्राम रामसिंहपुरा बास में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए 1.2 हेक्टेयर भूमि भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में चिन्हित की गई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 17, 2025

फोटो: पत्रिका

JDA Good News: जेडीए की आवासीय योजना अमृत कुंज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखंडधारियों को अब अमृत कुंज-द्वितीय योजना में भूखंड दिए जाएंगे। योजना की खाली पड़ी भूमि का पुनर्नियोजन (रिप्लानिंग) कर आवंटन किया जाएगा।

इसके साथ ही सांगानेर के ग्राम रामसिंहपुरा बास में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए 1.2 हेक्टेयर भूमि भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में चिन्हित की गई है।

बैठक में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय को दौलतपुरा में 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई, जहां सीजर यार्ड बनाया जाएगा।

इसके अलावा ग्राम सिरोली, ग्राम खूसर और ग्राम मुरलीपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 500-500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने सहित कई अन्य निर्णय भी लिए गए।

ये हुए अन्य फैसले

  • निजी खातेदारी योजना रवि किरण विहार के सुविधा क्षेत्र की 626.35 वर्ग मीटर भूमि नर्सरी और किंडर स्कूल निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • निजी खातेदारी की आवासीय योजना सीताराम विहार विस्तार-ए में 1921.63 वर्ग गज भूमि बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय प्रोस्थेटिक सेंटर, सांगानेर के लिए आवंटित की गई।
  • अजमेर रोड स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी के भूखंड संख्या एफ-41 (क्षेत्रफल 1352.25 वर्ग मीटर) को स्कूल निर्माण हेतु विकासकर्ता को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के अंतर्गत भूखंड आवंटन का एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।

