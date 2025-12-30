Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

प्रतापगढ़ जिले के एक सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 28.54 ग्राम एमडी, ड्रग्स बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल जब्त कर एक युवक करीम अजमेरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फैक्टरी पिछले तीन माह से संचालित हो रही थी और यहां से दो बार पांच-पांच किलो एमडी बनाकर बाहर भेजी जा चुकी है। फैक्टरी संचालक हारून अजमेरी निवासी बागलिया की तलाश जारी है।