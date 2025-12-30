Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

Bhiwadi-Police-Action
Jaipur SOG And And Gujarat ATS Busts Illegal Drug Manufacturing Unit: भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से नशा और तनाव दूर करने वाली एंग्जायटी की दवाएं बनाने वाली फैक्टरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जयपुर एसओजी, गुजरात एटीएस और भिवाड़ी थाना फेज-तृतीय की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी पिछले छह महीने से अवैध नशे की दवाओं की फैक्टरी चला रहे थे और अब तक करीब 14 करोड़ रुपए का माल बाजार में खपा चुके थे। पुलिस ने मौके से नशीली दवा बनाने के केमिकल जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
अवैध दवाओं का यह कारोबार करीब 6 माह से चल रहा था। इससे पहले आरोपियों ने खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरी किराए पर ले रखी थी, जिसे तीन दिन पहले कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट की थी। एसपी ने बताया कि आरोपी कच्चा माल कहां से लाते थे और तैयार माल कहां सप्लाई करते थे, इसकी पड़ताल कर रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आगरा निवासी अंशुल शास्त्री, वाराणसी निवासी अखिलेश मौर्य और कृष्ण यादव हैं। इनमें अंशुल शास्त्री और अखिलेश मौर्य केमिकल इंजीनियर हैं और पूर्व में बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं। वहीं कृष्ण यादव इनके लिए दवाओं के निर्माण का कार्य करता था।
प्रतापगढ़ जिले के एक सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 28.54 ग्राम एमडी, ड्रग्स बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल जब्त कर एक युवक करीम अजमेरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फैक्टरी पिछले तीन माह से संचालित हो रही थी और यहां से दो बार पांच-पांच किलो एमडी बनाकर बाहर भेजी जा चुकी है। फैक्टरी संचालक हारून अजमेरी निवासी बागलिया की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी हारून अजमेरी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ धारा 68 (एफ) (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई भी पहले की जा चुकी है।
