30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

Bhiwadi Police Aciton: राजस्थान में अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने नशीली और एंग्जायटी की दवाएं बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए करोड़ों रुपए के केमिकल जब्त किए हैं।

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

Bhiwadi-Police-Action

Bhiwadi-Police-Action

Jaipur SOG And And Gujarat ATS Busts Illegal Drug Manufacturing Unit: भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से नशा और तनाव दूर करने वाली एंग्जायटी की दवाएं बनाने वाली फैक्टरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जयपुर एसओजी, गुजरात एटीएस और भिवाड़ी थाना फेज-तृतीय की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपी पिछले छह महीने से अवैध नशे की दवाओं की फैक्टरी चला रहे थे और अब तक करीब 14 करोड़ रुपए का माल बाजार में खपा चुके थे। पुलिस ने मौके से नशीली दवा बनाने के केमिकल जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

तीन दिन पहले फैक्टरी की थी शिफ्ट

अवैध दवाओं का यह कारोबार करीब 6 माह से चल रहा था। इससे पहले आरोपियों ने खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरी किराए पर ले रखी थी, जिसे तीन दिन पहले कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट की थी। एसपी ने बताया कि आरोपी कच्चा माल कहां से लाते थे और तैयार माल कहां सप्लाई करते थे, इसकी पड़ताल कर रहे हैं।

दो आरोपी केमिकल इंजीनियर

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आगरा निवासी अंशुल शास्त्री, वाराणसी निवासी अखिलेश मौर्य और कृष्ण यादव हैं। इनमें अंशुल शास्त्री और अखिलेश मौर्य केमिकल इंजीनियर हैं और पूर्व में बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं। वहीं कृष्ण यादव इनके लिए दवाओं के निर्माण का कार्य करता था।

झोपडी में चल रही थी MD डग्स की फैक्ट्री

प्रतापगढ़ जिले के एक सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 28.54 ग्राम एमडी, ड्रग्स बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल जब्त कर एक युवक करीम अजमेरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फैक्टरी पिछले तीन माह से संचालित हो रही थी और यहां से दो बार पांच-पांच किलो एमडी बनाकर बाहर भेजी जा चुकी है। फैक्टरी संचालक हारून अजमेरी निवासी बागलिया की तलाश जारी है।

संपत्ति की जा चुकी है फ्रीज

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी हारून अजमेरी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ धारा 68 (एफ) (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई भी पहले की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

VDO ने प्रोबेशन पीरियड में किया करोड़ों रुपए का गबन, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी सरकारी राशि
झुंझुनू
VDO-Sidharth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / Rajasthan: अवैध नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, आरोपी निकले इंजीनियर, बड़ी कंपनियों में हाई पोस्ट पर थे कार्यरत

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

औद्योगिक क्षेत्र में उपलों वाली सडक़, रास्ते पार्क में डंपिंग यार्ड

भिवाड़ी

विद्युत निगम की एसीओएस, कलगांव में भूमि चिन्हित लेकिन आवंटन में देरी

भिवाड़ी

टूटी दीवार दोबारा कराई निर्मित, अब पेड़ पौधे कब लगाएंगे

भिवाड़ी

डीएलपी में गड्डे वाली सडक़ें, उड़ती धूल और हिचकोले खाते वाहन

भिवाड़ी

ओएफसी बिछाने में मनमर्जी, जुर्माना लगाने के बावजूद नहीं हो रहा सुधार

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.