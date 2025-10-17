अंता उपचुनाव: डोटासरा का सख्त संदेश- ‘काम करो, जगह पाओ, नहीं तो छुट्टी’; इस बयान के क्या हैं मायने?

Anta Assembly By-election: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में अब केवल वही लोग टिक पाएंगे जो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। डोटासरा के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में हलचल है।