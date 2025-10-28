अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, क्या बदल जाएंगे चुनावी समीकरण?

उपचुनाव के लिए कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच है। कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र के अनुभवी और कद्दावर नेता माने जाते हैं। भाया पूर्व में कई बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस का मजबूत आधार रखते हैं। भाजपा ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया है, जो पार्टी के लिए नया चेहरा हैं लेकिन संगठन की ताकत पर भरोसा जता रहे हैं।