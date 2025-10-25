Patrika LogoSwitch to English

अंता उपचुनाव: प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने खोया आपा, युवक को दी भद्दी गालियां; VIDEO वायरल

Anta Assembly By-election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है।

बारां

image

Nirmal Pareek

Oct 25, 2025

Naresh Meena

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By-election: बारां जिले 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। प्रत्याशी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। खान की झोपड़ियां गांव में चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक युवक को भद्दी-भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक ग्रामीण ने उनसे सवाल पूछ लिया, जिस पर नरेश मीणा भड़क गए। उन्होंने युवक को अपशब्द कहे, साथ ही जबरदस्ती उसके मुंह में माइक थमा दिया।

वीडियो में नरेश मीणा गुस्से में कहते सुनाई दे रहे हैं कि दारू पी रखी है इस चोर ने, मैं बोल रहा हूं तेरा बाप है जो प्रमोद जैन भाया, उसे पूछ… तुम 25 साल से उसे वोट दे रहे हो। उनके इस व्यवहार ने वहां मौजूद लोगों को भी असहज कर दिया। हालांकि, इस वीडियो की राजस्थान पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।

यह घटना खान की झोपड़ियां गांव की बताई जा रही है, जो पहले भी विवादों में रहा है। नरेश मीणा का यह व्यवहार उपचुनाव के माहौल को और गर्मा रहा है। उनके इस रवैये से मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने अंता उपचुनाव में नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि मतदाता इस घटना पर क्या रुख अपनाते हैं?

बारां

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में शुरू हुआ बारिश का दौर, बारां में 9MM बरसात के बाद मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, जानें Rajasthan Weather Update

बारां

काली माटी में सैकड़ों बीघा वन भूमि पर हंकाई, बड़ी संख्या में काटे पेड़

वन भूमि पर ट्रैक्टरों से हंकाई कर वन विभाग की जमीन को कृषि योग्य बनाकर खेती की जा रही है। इसके चलते वन भूमि के बड़े हिस्से पर धीरे-धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है और कृषि की जमीन का रकबा बढ़ रहा है।
बारां

तेज रफ्तार एसयूवी ने एक के बाद एक तीन बाइक को मारी टक्कर

कस्बाथाना में गुरुवार शाम को एक चारपहिया वाहनचालक ने अफरा तफरी मचा दी। उसने लापरवाही से वाहन चलाकर एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक जना घायल हो गया।
बारां

दहेज के लिए अक्सर करते थे मारपीट, परेशान होकर युवती ने दे दी अपनी जान

ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को मांगरोल अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल पहुंचे पीहर पक्ष के कुछ लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इससे कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में हंगामाई स्थिति बनी रही।
बारां

अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

Urmila Jain Bhaya
बारां
