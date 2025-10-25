अंता उपचुनाव: प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने खोया आपा, युवक को दी भद्दी गालियां; VIDEO वायरल

यह घटना खान की झोपड़ियां गांव की बताई जा रही है, जो पहले भी विवादों में रहा है। नरेश मीणा का यह व्यवहार उपचुनाव के माहौल को और गर्मा रहा है। उनके इस रवैये से मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने अंता उपचुनाव में नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि मतदाता इस घटना पर क्या रुख अपनाते हैं?