अंता उपचुनाव: प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने खोया आपा, युवक को दी भद्दी गालियां; VIDEO वायरल

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By-election: बारां जिले 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। प्रत्याशी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। खान की झोपड़ियां गांव में चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक युवक को भद्दी-भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं।
वायरल वीडियो में नरेश मीणा मंदिर की चौखट पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक ग्रामीण ने उनसे सवाल पूछ लिया, जिस पर नरेश मीणा भड़क गए। उन्होंने युवक को अपशब्द कहे, साथ ही जबरदस्ती उसके मुंह में माइक थमा दिया।
वीडियो में नरेश मीणा गुस्से में कहते सुनाई दे रहे हैं कि दारू पी रखी है इस चोर ने, मैं बोल रहा हूं तेरा बाप है जो प्रमोद जैन भाया, उसे पूछ… तुम 25 साल से उसे वोट दे रहे हो। उनके इस व्यवहार ने वहां मौजूद लोगों को भी असहज कर दिया। हालांकि, इस वीडियो की राजस्थान पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।
यह घटना खान की झोपड़ियां गांव की बताई जा रही है, जो पहले भी विवादों में रहा है। नरेश मीणा का यह व्यवहार उपचुनाव के माहौल को और गर्मा रहा है। उनके इस रवैये से मतदाताओं के बीच उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने अंता उपचुनाव में नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि मतदाता इस घटना पर क्या रुख अपनाते हैं?
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग