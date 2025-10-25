Rajasthan: कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में कई MLA भी शामिल, नवंबर में हो सकती है घोषणा; लिस्ट में ये नाम शामिल

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी के फॉर्मूले पर आधारित इस प्रक्रिया में 50 में से 48 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इन पैनलों की स्क्रूटनी चल रही है और जल्द ही अंतिम सूची राहुल गांधी के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।